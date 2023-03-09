謝國樑指基捷負擔重 交通部：與雙北標準一致

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基隆市長謝國樑（前右）9日在議會表示，基隆捷運計畫經費，新台幣53.86億元對基隆市政府負擔有點太多，希望盡快和交通部協商。中央社記者王朝鈺攝 112年3月9日

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（中央社記者王朝鈺、汪淑芬基隆9日電）基隆市長謝國樑今天表示，基隆捷運計畫經費，新台幣53.86億元對基隆市政府負擔有點太多，希望盡快和交通部協商；交通部說，經費分擔原則，基隆和雙北一致。

基隆市議會召開臨時會，民主進步黨籍基隆市議員鄭文婷表示，市府可透過區段徵收、都市計畫等方式取得土地，不用花一毛錢，卻完全不動腦思考如何減少負擔。如果都不想辦法就全推給中央政府，「路邊的阿伯也可以當市長」。

中國國民黨籍基隆市議員藍敏煌說，計畫總經費400多億元時，基隆約負擔17億元，如今總經費增加200多億元，負擔增加到53億元，對基隆公平嗎？無黨籍基隆市議員張耿輝說，分攤基捷經費暴增，建議市府乾脆封基隆港，向中央抗議。

謝國樑答詢說，絕對支持也一定要蓋基捷，但負擔增加到53.86億元，議員們是否接受？市府認為窒礙難行。他認為交通部選前已清楚基捷會漲價，卻選擇性揭露訊息。看好市民荷包是市府責任，希望趕快與交通部討論，讓市府負擔較合理、可行。

交通部表示，經費主要受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，缺工缺料、營建物價大幅上漲，加上配合地方需求採深入市區方案調整路線車站，及部分用地取得方式從區段徵收改為一般徵收，預估總經費從425億元增為697億元。

交通部說，經費分擔原則參酌中央對地方補助辦法的大眾捷運系統規劃及建設計畫規定辦理，基隆、新北市及台北市經費分擔採一致性原則估算。

交通部表示，基隆應負擔經費增加，除營建物價大幅上漲及五堵路段用地取得由區段徵收改採一般徵收，基市府今年起財政等級由4級調升到3級，中央補助比例由86％降為84％，分擔經費才會由17.7億元（含用地費3.29億元）增加為53.86億元（含用地費18.37億元）。（編輯：李明宗）1120309