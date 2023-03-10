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基隆指基捷負擔重 侯友宜相信中央會聽地方聲音

2023/3/10 13:49
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（中央社記者高華謙新北10日電）新北市長侯友宜今天談及基隆捷運經費分攤議題時表示，相信中央政府一定聽進地方聲音，彼此互相體諒；至於地方政府負擔比例，也要體諒財源困難度，看中央能否給予更多寬容。

基隆市長謝國樑昨天說，基捷計畫經費，新台幣53.86億元對基隆市政府負擔有點太多，希望盡快和交通部協商；交通部說，經費分擔原則，基隆和雙北一致。

侯友宜上午與宜蘭縣長林姿妙在新北市政府大禮堂宣傳「2023宜蘭綠色博覽會」後接受媒體聯訪，媒體詢問，是否擔心基捷爭議影響捷運汐東線進度？

侯友宜表示，他相信汐東線核定後一定照期程全力以赴，而各地方政府狀況不太一樣，負擔比例也要體諒財源困難度，也希望基捷趕快興建。

新北市政府捷運工程局代理副局長鄭智銘告訴中央社記者，依交通部與市府溝通計畫經費版本，新北要負擔基捷經費約71.44億元，考量中央提出的負擔經費比例原則是參酌捷運補助最高比率，市府原則上尊重，至於台北市及基隆須分攤經費，由交通部進一步與台北及基隆協商確認後，納入綜合規劃報告報行政院核定。

基捷是否影響汐東線進度？鄭智銘表示，汐東線綜合規劃報告經行政院核定，且由新北推動建設與營運，接下來會依中央規定，在工程經費提報給公共工程委員會審核通過後，繼續辦理工程發包作業，尚不受基捷進度影響。（編輯：李明宗）1120310

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