基隆捷運地方負擔 鄭文燦：以過來人身分協助

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）基隆捷運地方負擔議題，行政院副院長鄭文燦表示，有經驗的首長會在綜合規劃通過後，用各種方式減輕地方政府財政負擔，「 我也是過來人」，他會好好跟基隆市長謝國樑說明。

基隆市政府不滿分擔基隆捷運經費暴增，交通部將找謝國樑討論。謝國樑10日曾說，盼中央在總金額上多考量，並在負擔期限上拉長，讓基隆可分期好好負擔相關經費。鄭文燦今天晚間出席藥師公會活動接受媒體聯訪時，被問及此事。

鄭文燦表示，從南港到基隆的捷運很有必要，這是未來台北市、新北市及基隆市民進出基隆的重要方案，3個市的分擔標準是一樣的，承諾會尊重基隆市民的民意。工程負擔增加，主要是沿途有站點改採取一般徵收，以及財力分級調整。

鄭文燦表示，在捷運開發的時候，場站的取得採用重劃或徵收，可以降低地方負擔，有經驗的首長會透過各種方式減輕地方政府財政負擔，「這部分我也很有經驗」，會再和謝國樑說明一下，強調中央絕對是公平的，也會想辦法幫基隆的負擔降到最低。

媒體問及，是否認為基隆捷運被作為各黨籌碼，鄭文燦說，地方建設是不分藍綠，要完成一個大型建設，常常需要橫跨2屆地方首長任期，相信完成基隆捷運一定可以讓更多產業進來，這個議題是可以心平氣和、攤在陽光下討論。（編輯：張雅淨）1120312