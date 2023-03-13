更多編輯台推薦新聞：
張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎
娛樂

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術
運動

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽澳洲8比3殺退捷克首闖8強 韓國遭淘汰
首頁 / 生活
基隆捷運
新聞專題
基隆捷運3/73
首頁 / 生活

基隆捷運分攤款爭議 謝國樑：17日與交通部政次會商

2023/3/13 12:34（3/13 12:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆市長謝國樑今天透過文字稿表示，經基隆市交通處主動與交通部聯繫，17日下午2時將與交通部政務次長胡湘麟在基市府接待室會面，研商基隆捷運經費分攤及營運維護管理。

基隆市政府不滿分擔基隆捷運經費從新台幣17億元暴增至53億元，交通部長王國材10日在立法院受訪時指出，「下週會請主管鐵道的次長胡湘麟找謝國樑討論，大家都回到一個理性、為基隆好的方向來作討論」。

此外，行政院副院長鄭文燦昨天表示，有經驗的首長會在綜合規劃通過後，用各種方式減輕地方政府財政負擔，「我也是過來人」，他會好好與謝國樑說明。

謝國樑上午前往基隆市建德國小視察「綠色行人穿越道」（綠色斑馬線）成效，接受媒體聯訪指出，他要公開對鄭文燦表達感謝，鄭文燦相對地對基隆有較多的善意及包容。

謝國樑表示，期待未來能與行政院長陳建仁、鄭文燦及交通部共同探討出方案，讓基隆市府能負擔得起，對未來建設有實際幫助。（編輯：戴光育）1120313

#謝國樑
#鄭文燦
#交通部長
謝國樑
謝國樑：靜待交通部佳音 探討基捷負擔得起方案基隆捷運地方負擔 鄭文燦：以過來人身分協助
鄭文燦
呂秀蓮新書發表會 呼籲藍綠勿對立疫後特別預算案擬下週協商 鄭文燦盼不要有冷凍期
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
謝國樑：靜待交通部佳音 探討基隆捷運負擔得起方案