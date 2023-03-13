基隆捷運分攤款爭議 謝國樑：17日與交通部政次會商

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆市長謝國樑今天透過文字稿表示，經基隆市交通處主動與交通部聯繫，17日下午2時將與交通部政務次長胡湘麟在基市府接待室會面，研商基隆捷運經費分攤及營運維護管理。

基隆市政府不滿分擔基隆捷運經費從新台幣17億元暴增至53億元，交通部長王國材10日在立法院受訪時指出，「下週會請主管鐵道的次長胡湘麟找謝國樑討論，大家都回到一個理性、為基隆好的方向來作討論」。

此外，行政院副院長鄭文燦昨天表示，有經驗的首長會在綜合規劃通過後，用各種方式減輕地方政府財政負擔，「我也是過來人」，他會好好與謝國樑說明。

謝國樑上午前往基隆市建德國小視察「綠色行人穿越道」（綠色斑馬線）成效，接受媒體聯訪指出，他要公開對鄭文燦表達感謝，鄭文燦相對地對基隆有較多的善意及包容。

謝國樑表示，期待未來能與行政院長陳建仁、鄭文燦及交通部共同探討出方案，讓基隆市府能負擔得起，對未來建設有實際幫助。（編輯：戴光育）1120313