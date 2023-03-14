陳建仁：積極協助基隆市盡快興建捷運

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（中央社記者王揚宇台北14日電）針對基隆捷運要分攤新台幣53億元經費，基隆市政府民調顯示，逾5成民眾認為不合理；行政院長陳建仁今天受訪說，會積極協助基隆市政府，大家一起讓基隆市民盼望已久的捷運盡快興建。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，作上述表示。

媒體提問，基隆市政府公布最新民調顯示，有5成民眾不認同基隆捷運的經費要由基隆市政府負責。陳建仁表示，已請行政院副院長鄭文燦與交通部積極協助基隆市政府，希望大家一起讓基隆市民期盼已久的捷運，能盡快進行興建，讓民眾享有便捷的捷運，「我們會積極幫忙基隆市政府」。

基隆市政府13日針對2項重點政策和2大議題公布民調結果，其中基隆市府在基隆捷運計畫負擔上升到53億元，受訪市民中認為非常不合理占36.2％，有點不合理占15.3％，合計51.5％。（編輯：蘇龍麒）1120314