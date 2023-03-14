藍質疑基捷分攤款是秋後算帳 綠籲勿政治口水

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）針對基隆捷運要分攤新台幣53億元經費，國民黨今天質疑，一場選舉過去，基隆市府的分攤款變成3倍，難道因為北北基都是藍營執政，所以民進黨要秋後算帳嗎。

民進黨則表示，與其一再用政治口水進行政爭，不如快花點時間和心力，盡速依據前基隆市長林右昌的規畫推動大眾運輸導向發展（TOD）土地開發模式，想方設法自籌財源，才是正辦。

基隆市府不滿分擔基隆捷運經費從17億元暴增至53億，交通部將請次長胡湘麟找基隆市長謝國樑討論。

國民黨今天召開記者會，立委王鴻薇表示，內政部長林右昌擔任基隆市長時，曾經發函希望「基隆市府零出資」，在2022年8月也曾經對外宣稱「會排擠預算的話，基隆捷運就不用蓋了」，認為基隆市府最多能負擔17.7億。

王鴻薇也說，不喜歡基隆市長謝國樑沒關係，但基隆捷運牽動到汐東線與民生線，影響的是整個北北基。一場選舉過去，基捷經費爆增64％，而基隆市府的分攤款變成3倍、難以負擔，讓基捷蓋不下去，這是要整基隆、新北、台北市嗎，難道因為北北基都是藍營執政，所以民進黨要秋後算帳嗎。

文傳會副主委林家興則說，如果基隆捷運因為「營建成本增加」而要增加64％的經費，那照道理說，全台灣的軌道建設是否也要同比例增加，如果沒有，那中央針對基隆的意圖，就非常明顯。這不只是林右昌要回答，交通部長王國材更有義務要解釋清楚。

對此，民進黨新聞部主任張志豪透過新聞稿指出，國民黨發言系統今天再次惡意批評及扭曲基捷建設，選前大打捷運政見的謝國樑，選後傲慢擺爛，將基捷建設責任全推給中央，不僅不願籌措剩餘的部分預算，還怪東怪西，絲毫沒有肩膀擔當。

張志豪說，謝國樑連日來結合國民黨中央不斷扭曲事實、混淆視聽，奉勸國民黨及謝國樑，與其一再用政治口水政爭，不如快花點時間和心力，盡速依據林右昌的規畫推動TOD土地開發模式，想方設法自籌財源，才是正辦。

張志豪重申，基隆捷運由於興建成本與土地徵收成本上漲，建設經費隨之增加，為此中央補助基隆73.7％，補助比例比桃園、台中、高雄還高。

張志豪表示，軌道建設是民進黨提出的前瞻建設之一，國民黨曾為了政治鬥爭罵前瞻、擋前瞻，國民黨現在也為政爭，大罵中央、扭曲基捷，選前說基隆捷運要共同承擔，選後預算卻要中央出，謝國樑作為市長沒有擔當。建設捷運的錢，土地費用本來就是地方政府負擔，各縣市都一樣，謝國樑搞不清楚狀況、跟中央要錢，這是失職也是失能。（編輯：蘇龍麒）1120314