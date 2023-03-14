基捷分擔款基市府民調 綠批不敢擔責藍籲重視

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）基隆市府昨天公布民調，逾5成受訪市民認為基隆捷運經費市府分攤款為53億元不合理。民進黨市議員今天指出，基隆市長謝國樑不敢承擔責任就做民調。國民黨市議員盼中央聽到地方心聲。

交通部長王國材今天上午在立法院接受媒體聯訪表示，民調可以反映他們的心聲，但沒辦法用民調決定經費。

內政部長林右昌指出，不了解民調怎麼做出來的，特別是這種所謂的建設經費負擔，市府去做這個民調，以前好像沒有這樣過。

民進黨基隆市議員張顥瀚向中央社記者表示，市府這項民調在題目設定就已預設立場，對於不瞭解市政發展的民眾會產生混淆及誤解。

張顥瀚指出，市政不應以民調作為發展方向，如果真要這樣，謝國樑何不也將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫慰問金拿出來做民調，相信贊成的市民一定會高到超乎想像。

民進黨基隆市議員張之豪表示，謝國樑把市長工作想得很輕鬆，每當遇到不敢承擔的責任就做民調，推說是民調要台鐵直達車，推說是民意要降低基隆捷運經費負擔比，政治就是要做出決定並且承擔，民主政治不是當少爺。

中國國民黨基隆市議員鄭愷玲指出，基隆捷運這項重大建設串聯台北市、新北市，基隆市府負擔經費從新台幣17億元增加到53億元，讓民眾很難接受，一定會壓縮到其他建設，才讓基隆人忿忿不平，且基隆市收到的統籌分配款相較雙北少許多，希望中央能聽到地方聲音，減輕基隆市負擔。

國民黨基隆市議員何淑萍說，基隆市府分攤基捷經費未來可能還會調漲，這對年度總預算僅新台幣200億元的基隆市財政來說，不僅會排擠基隆的建設，也會造成財政困難，這項民調反映出市民的心聲，希望市府能與中央妥善溝通解決問題。

對此，基隆市政府發言人余治明表示，這次民調並非專門為基隆捷運而做，民調數字可以讓市府更清楚了解民意走向，以便進行政策調整，呼應市民需求。

基隆市府昨天公布對於「行人友善」與「乾淨家園」2項重大政策，以及「基隆捷運」與「四接公投」2項重大議題等4項民調結果。

其中，在「基隆捷運」議題，民調提問「從一開始的一毛錢都不用付，到現在地方（基隆市政府）負擔上升到新台幣53億元，您覺得合不合理」。

對於這項提問，受訪市民中認為非常不合理占36.2%，有點不合理占15.3%，兩者合計51.5%；認為還算合理占17.3%，很合理占2.6%，兩者合計19.9%；另有28.6%未明確回答。（編輯：戴光育）1120314