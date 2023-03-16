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胡湘麟將訪 謝國樑：盡最大努力研商基捷經費

2023/3/16 17:10（3/16 17:31 更新）
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交通部次長胡湘麟17日將前往基隆市政府拜會市長謝國樑，商討基隆捷運建設經費分攤等議題，基隆市府特別準備在地知名芋泥球（右）、千層蛋糕（中）及豆花（左）等甜點迎賓，期許會商順利圓滿。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月16日
交通部次長胡湘麟17日將前往基隆市政府拜會市長謝國樑，商討基隆捷運建設經費分攤等議題，基隆市府特別準備在地知名芋泥球（右）、千層蛋糕（中）及豆花（左）等甜點迎賓，期許會商順利圓滿。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月16日
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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）交通部次長胡湘麟明天下午將前往基隆市府拜會市長謝國樑，商討基捷經費分攤等議題，謝國樑除準備3種甜點迎賓外，並表示會盡最大努力和誠意，研商出基隆財政能夠負擔方式。

謝國樑下午透過新聞稿表示，他很期待明天與胡湘麟的會面，共同討論基隆捷運的建置方針及預算需求，基隆是少數非直轄市建置捷運的縣市，他會盡最大努力和誠意，與交通部研商出基隆財政能夠負擔的方式。

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基隆市政府為歡迎胡湘麟到來，特別準備3種基隆在地甜點，分別是連珍芋泥球、三奇壹號千層蛋糕及三兄弟豆花，除希望讓訪客們品嘗在地美味甜點，更期許會商順利圓滿完成。

市府指出，台語的吉祥話提到「食甜甜予你好緣規厝邊」，正是祝願吃到甜食的人能擁有好人緣，市府高規格禮遇，也代表對會談的高度期望，期盼商談能順利完成，共創雙贏局面。（編輯：方沛清）1120316

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