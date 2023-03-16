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交通部次長將拜會謝國樑談基捷 市府擬提3議題

2023/3/16 18:52
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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）交通部次長胡湘麟明天將拜會基隆市長謝國樑，基隆市府將建議由新北市府優先擔任基隆捷運地方主管機關，並建請儘速核定綜合規劃，至於經費分攤，會盡最大努力負擔部分工程費。

胡湘麟預定明天下午2時前往基隆市政府拜訪謝國樑，市府預計提出3項議題商討，首先，建議交通部以新北市政府作為優先擔任基隆捷運地方主管機關，其次，基捷綜合規劃報告建請交通部鐵道局儘速呈報交通部，核轉行政院核定。

至於基隆市政府最關切的經費分攤議題，謝國樑考量在財政許可下，會盡最大努力負擔一部分工程興建經費，期盼能夠達成共識。

此外，交通部長王國材今天表示，胡湘麟拜訪謝國樑其中一項是要說明土地開發挹注很重要，過去曾委託基隆市政府研究在北五堵的開發淨收達到新台幣42億元，應可將此費用補到捷運負擔，會討論、盡量協助。對此，基隆市政府發言人余治明說，明天開會一併討論。

謝國樑不滿基捷計畫經費分攤，基隆市政府分攤額從17億元暴增到53億元，6日在記者會表示「全部都讓基隆吞下去，可以說是門都沒有」，中央政府應全額負擔，之後身段逐漸放軟，昨天更表明希望紛擾能劃下句點，但仍強調53億元「還是太貴」。（編輯：唐聲揚）1120316

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