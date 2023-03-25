謝國樑28日參加基捷會議 籲鐵道局速辦公聽會

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（中央社記者王朝鈺、余曉涵基隆25日電）基隆市長謝國樑28日將參加由交通部鐵道局召開的基隆捷運計畫推動會議，基隆市政府籲請鐵道局儘速修正環境影響評估報告送審，並辦地方公聽會蒐集民意，加速推動基捷。

鐵道局副局長楊正君今天告訴中央社記者，待環評進度較明朗後就著手推動公聽會。

基市府透過新聞稿表示，24日收到鐵道局通知，28日在鐵道局開會討論「基隆捷運後續推動及執行事宜」，謝國樑將率市府團隊與會，積極協調經費分擔及後續配合事宜。

此外，基市府說，依大眾捷運法規定，大眾捷運系統規劃報告書提送行政院核定內容，應包括環評報告書及開公聽會經過及徵求意見處理結果。

基市府籲請鐵道局儘速依2日環評專案小組第2次初審委員意見，修正環評報告書後，依環評法規定，提送環評大會審議。

基市府也請鐵道局重視地方民意代表多次要求基捷相關資訊應公開透明，前往台北市、新北市及基隆辦地方公聽會蒐集意見，溝通協調，加速推動。

基市府說，這次會議鐵道局僅邀基隆，但基捷涉及雙北與基隆經費分攤及後續營運事宜，建議鐵道局務必重視溝通協調，後續開相關推動會議時應一併邀基隆、新北及台北市政府共同參加較妥適。

此外，謝國樑雖曾表達基隆願負擔基捷新台幣17.7億元，但基市府交通處說，持續爭取中央政府全額負擔興建經費及後續營運。（編輯：李明宗）1120325