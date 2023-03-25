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基隆市府爭取基捷補助全額 王國材：沒辦法

2023/3/25 17:13
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（中央社記者余曉涵台北25日電）基隆捷運在經費分配問題上出現疑義。交通部長王國材今天強調，無法在有全國一致的補助標準下，特別給某縣市降低，但建議可以利用土地開發等方式挹注經費。

基隆捷運計畫經費分攤，基隆市政府分攤額從原本的新台幣17億元增加到53億元，引發基隆市政府抗議。基市府交通處說，持續爭取中央政府全額負擔興建經費及後續營運。

對此，交通部長王國材今天下午接受媒體聯訪時表示，基隆捷運已經談了很多年，目前是在等最後一項就是北北基經費分配，而捷運補助辦法是全國一致，例如包含彰化、屏東、新竹等，很多地方都是按照辦法。

王國材強調，「我沒有辦法」在全國一致的補助辦法下給某一個縣市降低，但可以做的就是土地開發的部分，目前的計畫可以挹注新台幣40幾億元的收入。

王國材說，這是一個遊戲規則，無法用民調或公聽會來決定，公聽會可以談路線，但經費的遊戲規則就是全國一致。（編輯：陳政偉）1120325

#王國材
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王國材
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