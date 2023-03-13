基隆捷運分攤53億元 基市府民調：逾5成認為不合理

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基隆市政府發言人余治明（圖）13日公布2項重點政策和2大議題民調結果，其中基隆市府在基隆捷運計畫負擔上升到53億元，受訪市民中認為很不合理占36.2%，有點不合理占15.3%，合計51.5%。中央社記者王朝鈺攝 112年3月13日

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆市政府今天針對2項重點政策和2大議題公布民調結果，其中基隆市府在基隆捷運計畫負擔上升到53億元，受訪市民中認為非常不合理占36.2%，有點不合理占15.3%，合計51.5%。

基隆市政府發言人余治明下午在記者會指出，市府針對「行人友善」及「乾淨家園」2大重點政策，與「基隆捷運」和「四接公投」2大議題，公布民調數據。

在基隆捷運議題，民調提問「從一開始的一毛錢都不用付，到現在地方（基隆市政府）負擔上升到新台幣53億元，您覺得合不合理」，受訪市民中認為非常不合理占36.2%，有點不合理占15.3%，合計51.5%，認為還算合理占17.3%，很合理占2.6%，合計19.9%，另有28.6%未明確回答。

此外，針對「台電公司打算在外木山海岸要蓋第4座天然氣接收站，也就是四接，您贊不贊成基隆市政府協助民間團體提出關於四接的公民投票」，受訪市民中很贊成占24.9%，還算贊成35.3%，合計60.2%，有點不贊成占9.8%，很不贊成占7.8%，合計17.6%，未明確回答則占22.2%。

余治明說，針對民調結果將作為市府施政參考，積極推動市政與各項議題，替基隆市民謀求最大福祉。

市府表示，這項調查由市府委託畢肯市場研究公司進行，調查時間從3月6日到7日，以電腦輔助電話訪問系統進行電話調查，採等比分層隨機抽樣方式，調查對象為基隆市7個行政區，年滿20歲以上市民，共訪問1070人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為正負2.99個百分點。（編輯：李錫璋）1120313