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謝國樑：靜待交通部佳音 探討基捷負擔得起方案

2023/3/13 10:55
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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆市府不滿分擔基隆捷運經費從新台幣17億元暴增至53億，交通部將請次長胡湘麟找基隆市長謝國樑討論。謝國樑今天說，市府靜待佳音，共同探討方案，讓市府負擔得起。

交通部長王國材10日在立法院受訪時指出，「下週會請主管鐵道的次長胡湘麟找謝國樑討論，大家都回到一個理性、為基隆好的方向來作討論」。

謝國樑上午前往建德國小視察「綠色行人穿越道」（綠色斑馬線）成效，接受媒體聯訪指出，市府交通處正等待交通部聯絡，王國材提到會主動聯絡，市府就靜待佳音，也會請交通處長王圳宏積極與交通部聯繫。

王圳宏表示，市府10日與交通部鐵道局聯繫，鐵道局表達尚未接到長官指示，今天會積極向交通部和鐵道局請示拜訪時間。

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此外，行政院副院長鄭文燦昨天說，有經驗的首長會在綜合規劃通過後，用各種方式減輕地方政府財政負擔，「我也是過來人」，他會好好跟謝國樑說明。

謝國樑說，他要公開對鄭文燦表達感謝，鄭文燦相對而言對基隆有較多善意和包容，期待未來能與行政院長陳建仁、鄭文燦和交通部，大家共同探討出方案，讓基隆市府負擔得起，對未來建設有實際幫助。（編輯：陳仁華）1120313

#謝國樑
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