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基隆捷運地方負擔比例 謝國樑盼中央再考量

2023/3/10 18:18
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（中央社記者沈如峰基隆10日電）基隆市政府不滿分擔基隆捷運經費暴增，交通部將找基隆市長謝國樑討論。謝國樑今天說，盼中央在總金額上多考量，並在負擔期限上拉長，讓基隆可分期好好負擔相關經費。

謝國樑昨天曾說，在基隆捷運中，基隆市政府要負擔新台幣53.86億元，這對市政府負擔有點太多，希望盡快和交通部協商。

交通部長王國材今天在立法院受訪時指出，下週會請主管鐵道的次長胡湘麟找謝國樑討論，「大家都回到一個理性為基隆好的方向來作討論」。

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謝國樑今天受訪時回應，基隆市是少數要規劃建置捷運的非直轄市縣市，他會盡最大的努力和誠意，好好在下週與交通部商量，希望找出一套基隆負擔得起的財政方式，也希望中央在總金額上多做一些考量，並在負擔期限上拉長，讓基隆可分期好好來負擔相關建設經費。

基隆市政府交通處長王圳宏接受中央社記者電訪表示，基隆捷運是中央主導重大國家建設，原則上中央應全額負擔，但既然中央與地方見解不同，為化解僵局，早日促成建設完工，在基隆市政府財政可行下，希望市政府可降低負擔比例；至於要降低到多少額度，屆時與交通部商量時再確切提出。（編輯：張銘坤）1020310

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