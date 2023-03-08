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基隆捷運土地徵收方式改變 用地費是原來5倍多

2023/3/8 19:37（3/8 20:09 更新）
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基隆市政府不滿分擔基隆捷運經費暴增，望中央能調降。（中央社製圖）
基隆市政府不滿分擔基隆捷運經費暴增，望中央能調降。（中央社製圖）
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（中央社記者汪淑芬台北8日電）基隆市政府不滿分擔基隆捷運經費暴增，望中央能調降。交通部鐵道局官員分析，基隆捷運整體經費主要是物價大漲，基隆市分擔大增，還包括用地改為一般徵收，費用是原來5倍多。

鐵道局官員說，基隆捷運目前正做綜合規劃和環評，希望行政院今年核定，年底動工目標沒改變，因基隆轄區的北五堵路段用地取得，原本規劃採區段徵收，地方政府並未辦理，並改採一般徵收，用地費從原先預計的新台幣3.29億元提高至18.37億元，但仍在協商階段。

官員透露，基隆捷運在雙北轄區，大部分使用既有道路，較無土地取得費用問題。

另外，根據行政院主計總處公布的資料，基隆市政府今年起財政等級由4級調升至3級，中央補助比例由86%調降為84%，所以基隆市政府在基隆捷運獲得的補助就會減少，相對負擔就增加。

至於今年雙北市的財政等級並未改變，將增加的基隆捷運經費分攤，主要是物價上漲部分。

鐵道局原先預估基隆捷運經費是425億元，中央分攤約7成7，地方負擔約2成3（其中基隆是17.7億元、雙北各約40億元左右）。目前預估基隆分攤的經費會增加到 53.86億元，雙北增加的經費，鐵道局並未公開。

但是根據交通部昨天發布的新聞稿，因缺工缺料、營建物價大幅上漲、配合地方需求採深入市區方案調整路線車站，以及部分用地取得方式改變等，預估經費提升為697億元。

鐵道局官員說，捷運使用的鋼材較多，估計原物料的漲幅約4到5成，不過最後地方分攤的詳細費用，仍在協商中。

中央政府在2017年提出基隆輕軌構想，原打算使用台鐵路廊，經費只要約80億元，後因無法與台鐵軌道整合而退回。2020年交通部再提出基隆輕軌升級為中運量捷運，去年先核定第1階段南港到八堵，並將與台北捷運民生汐線整合。（編輯：陳清芳）1120308

#基隆捷運
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