謝國樑稱基捷分攤款太沉重 議員質疑只想等剪綵

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對於基隆捷運，基隆市政府要負擔逾新台幣53億元，基隆市長謝國樑（左2）7日上午出席「基隆港郵輪復航」記者會後，接受媒體聯訪說，目前提出的分攤款實在過於龐大，市府願意將沿線開發資源歸給中央，都讓中央來做。中央社記者王朝鈺攝 112年3月7日

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆市長謝國樑說，基隆捷運分攤款實在太龐大，基隆市政府願意將沿線開發資源歸給中央政府，都讓中央做，希望中央提辦法；基隆市議員張之豪說，謝國樑只想好整以暇等剪綵。

謝國樑昨天指中央應全額負擔基捷，要基隆負擔新台幣53.85億元，「門都沒有」，但交通部長王國材建議基市府可先考慮沿線土地開發，挹注建設經費；行政院長陳建仁稍早說，已用最優惠方式和地方政府一起努力興建，如果地方有誤解，會請交通部加強溝通。

謝國樑今天出席「基隆港郵輪復航」記者會後，接受媒體聯訪表示，非常感謝陳建仁關心和建言，他認為可由中央主導基捷建設和開發，主導沿線站點周邊開發計畫。

「我覺得都讓中央來做」，謝國樑說，願將沿線開發資源歸給中央，希望中央想出具體辦法，減低市府在基捷計畫的負擔，目前提出的分攤款對市府實在太龐大，財政上需中央更多協助。

不過，張之豪告訴中央社記者，交通部的意思是要謝國樑有魄力，統領各局處，積極盤整土地開發，排除發展障礙，謝國樑卻只想好整以暇剪綵，一切由中央出錢、籌劃和執行，市民選謝國樑是當公僕，不是選謝國樑當少爺。

中國國民黨籍基隆市議員藍敏煌說，如果由市府主導，開發成果可能不如預期，資源較多的中央統籌才能發揮最大效益。（編輯：李明宗）1120307