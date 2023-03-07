蔡適應籲謝國樑研析基捷 放下玩模擬城市心態

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針對基隆捷運建設，民進黨立委蔡適應7日表示，近期因缺工、原物料上漲，加上俄烏戰爭等多重因素，讓國內多項重大建設流標、追加預算時有所聞，如今也不見雙北大力反彈，建議謝國樑與其開直播抱怨，不如多花心思研究市政規畫。圖為蔡適應7日出席基隆港復航典禮致詞。中央社記者王朝鈺攝 112年3月7日

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆市長謝國樑昨天針對基隆市要負擔基捷新台幣53.85億元表示「門都沒有」。立委蔡適應說，謝國樑應放下公子哥玩模擬城市心態，坐下和各單位研析方案，不該恣意抹滅基層心血。

立法委員蔡適應今天透過新聞稿指出，謝國樑主張基隆捷運應由中央全額出資興建、營運，中央確有表達過全額出資，但因民意有不同意見，交通部因此提出優化捷運規劃，包含升級中運量、深入社區與民生汐止線汐東段整合等，雖經費有相當上升，但也讓這條捷運獲得北北基市政府支持。

蔡適應說，他提醒去年選舉時，謝國樑的捷運廣告到處都是，當時各界早就知道北北基都有分擔款，但謝國樑也沒有訴求要中央全額出資，卻在上任市長後說變臉就變臉。

蔡適應表示，近期因為缺工、原物料上漲，加上俄烏戰爭影響等多重因素，讓國內多項重大建設流標、追加預算時有所聞，如今也不見新北市、台北市大力反彈，建議謝國樑與其開直播抱怨，不如多花心思研究市政規畫。

「我覺得都讓中央來做」，謝國樑今天指出，願將基隆捷運沿線開發資源歸給中央，希望中央想出具體辦法，減低市府在基隆捷運計畫的負擔。

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對此，基隆市議會議長童子瑋透過新聞稿表示，基隆捷運是基隆近20年最重大的「轉骨」機會，基隆市府必須有清楚的角色與願景，至少要表達對沿線開發的想像，例如產業園區、社會住宅、生態綠地等，都是很棒的構想，值得基隆各界公開討論，才能避免被邊緣化失去主體性。

基隆市議員張顥瀚表示，謝國樑就是把所有責任都丟給中央，相較新北市長侯友宜為了北北基的發展，全力與中央合作，扛起應有的責任，身為一市之長，謝國樑真的要向侯友宜好好學習。（編輯：李錫璋）1120307