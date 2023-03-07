謝國樑不滿基隆捷運分擔費 藍委籲應由中央負擔

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（中央社記者王承中台北7日電）基隆市長謝國樑不滿基隆捷運建設經費要基隆負擔53億餘元，國民黨團總召曾銘宗今天表示，基隆捷運不是地方政府自提的建設計畫，是由中央規劃興建，經費宜由中央政府全額負擔。

行政院長陳建仁指出，現在已用最優惠的方式和地方政府一起努力興建，若地方有誤解，會請交通部加強溝通。內政部長林右昌則表示，與其說政治上狠話，不如實事求是，務實跟中央合作。

基隆市長謝國樑日前表示，基隆市政府對基捷的分攤款從新台幣17.7億元，暴增3倍到53億餘元，對基隆的財政將是龐大負擔，會讓基隆再度陷入財政黑暗期，甚至會拖垮市府，他認為中央應按照原先基隆輕軌規劃，由中央全額負擔。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、副書記長洪孟楷及國民黨立委李德維今天在立法院國民黨團記者室召開記者會。

曾銘宗指出，國民黨團要對蔡政府提出抗議，中央對地方政府的補助，居然還要看顏色，請交通部出來面對。基隆捷運不是地方政府自提的建設計畫，是由中央規劃興建，經費宜由中央政府全額負擔。

謝衣鳯指出，未來基捷建設完成，基隆市將負責重大的營運成本，為何又要將龐大建設經費加諸在基隆市政府財政上，中央難道不能夠支持「北北基桃運輸網大開發」的概念，難道未來在台灣各個角落，都出現因為執政不同而有差別待遇的話，相信這是人民所不樂見的。

對此，行政院長陳建仁今天在列席立法院總質詢時受訪表示，現在已用最優惠的方式和地方政府一起努力興建，若地方有誤解，會請交通部加強溝通。

而前基隆市長、內政部長林右昌則指出，與其說政治上狠話，不如實事求是，務實跟中央合作。53億多元其中將近20億元，是土地的經費，不一定要直接付錢，可參考新北市的做法。（編輯：林興盟）1120307