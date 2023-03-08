林右昌：捷運建設沒有不用付錢的 理性討論基捷經費

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基隆市長謝國樑不滿基隆市要負擔基隆捷運建設經費新台幣53.85億元，呼籲由中央全額負擔。前基隆市長、內政部長林右昌（前右）8日列席立法院內政委員會前受訪表示，捷運是重大建設應理性討論，並可利用都市計劃等手段因應土地費用增加，「沒有那種不用付錢的」。中央社記者王飛華攝 112年3月8日

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（中央社記者賴于榛台北8日電）基隆市長謝國樑不滿基隆市要負擔基隆捷運建設經費53.85億元，前基隆市長、內政部長林右昌今天說，捷運是重大建設應理性討論，並可利用都市計劃等手段因應土地費用增加，「沒有那種不用付錢的」。

謝國樑日前表示，基隆市政府對基捷的分攤款從新台幣17.7億元，暴增3倍到53億餘元，對基隆的財政將是龐大負擔，會讓基隆再度陷入財政黑暗期，甚至會拖垮市府，呼籲中央應按照原先基隆輕軌規劃，由中央全額負擔。

林右昌今天列席立法院內政委員會前接受訪問表示，捷運是重大建設，大家必須理性討論，而基隆捷運跨越雙北與基隆，「沒有那種不用付錢的，這樣道理說不過去」。

林右昌建議，如果是土地費用增加，基隆應該思考如何利用都市計劃、區段徵收等手段去取得捷運路廊所需要的土地。

至於基隆負擔比例增加，他說，並非因為選後經費才增加，主要是因為過去他任內8年努力，讓基隆的財政等級提升，中央補助比例才會下降，但中央能不能就此多給基隆支持，這部分應該可以討論。

林右昌並指出，聽到謝國樑想要將捷運交由中央開發，覺得有點可惜，因為捷運建設對都市發展很重要，尤其是捷運周邊場站設計、社會住宅規劃、公共服務設施整體規劃等，種種都會帶動都市周邊發展，這是捷運開發的利基。

他說，上述種種沒有誰能比地方更清楚縣市需要什麼，地方政府如果要捨棄這樣的權利機會非常可惜，大概所有城市都不會這樣做。

林右昌呼籲，基隆不要陷入負擔基隆捷運費用的想法，而是要想辦法解決，如果連合理經費都無法負擔，遑論後續建設與營運，且實際上，新北市已經同意負責後續建設與營運，這對基隆是天大的好機會。（編輯：郭無患）1120308