謝國樑不滿基隆捷運分擔費 綠：選前騙票選後跳票

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（中央社記者葉素萍台北8日電）基隆市長謝國樑不滿基隆捷運建設經費要基隆負擔53億餘元，民進黨新聞部主任張志豪今天說，謝國樑不願籌措剩餘的部分預算，得寸進尺想全推給中央，選前騙票、選後擺爛跳票。

謝國樑指中央應全額負擔基捷，要基隆負擔新台幣53.85億元，「門都沒有」。

民進黨今天發布新聞稿回應，張志豪指出，基隆捷運由於興建成本與土地徵收成本上漲，建設經費也隨之增加，為此中央補助基隆73.7%經費，補助比例比桃園、台中、高雄還高，謝國樑卻不買單。

張志豪說，參照中央補助地方捷運經費比例，桃園捷運綠線中央補助40.4%、高雄捷運黃線中央補助57.8%、台中捷運綠線中央補助67.57%、基隆捷運中央補助73.7%創新高，基隆負擔53.86億、基隆轄區的補助更達80%。

張志豪批評，選前大打捷運政見的謝國樑，如今只想接受中央高比例的經費補助，不願籌措剩餘的部分預算，得寸進尺想全推給中央，面對這樣「傲慢擺爛」的市長，基隆市民只能後悔感嘆。

張志豪說，謝國樑選前亂開政見騙票、選後擺爛跳票，選前承諾確診每人發1萬，選後改口只給中低收入戶；選前一人一台GOGORO，選後變成電動車，而且不是人人有；選前說基隆捷運要共同承擔，選後傲慢喊錢全要中央出，態度如此霸道，叫其他縣市長情何以堪。

另外，張志豪說，國民黨面對蔡培慧攻破17年藍營鐵票區，至今還在找戰犯，大搞宮廷內鬥。相較於此，民進黨今天中執會將通過「2024大選提名策略小組」，並議決2024年總統及區域立委提名初選作業選務相關事項，只有保持高度危機意識，團結一致，才能完成共同目標。民進黨會依公平公正的初選機制，推出最有勝選機會的人選，承擔責任與使命。（編輯：翟思嘉）1120308