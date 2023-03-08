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基隆捷運 民眾黨團呼籲政府釐清中央及地方權責

2023/3/8 11:28
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（中央社記者林敬殷台北8日電）基隆捷運地方分攤經費增加到新台幣53.85億元，台灣民眾黨立法院黨團今天召開記者會，呼籲政府釐清中央及地方權責，說清楚興建費用及虧損如何分攤，以及由誰負責營運。

民眾黨立院黨團上午召開「林市長還是林部長？民進黨基捷騙局成真！」記者會。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，基捷是一個教科書式的「藍綠選舉共業」，20多年來每逢市長選舉一定會看見這項政見，但仍舊只能夢中相見，打臉蔡英文總統「一定進基隆」的承諾。

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邱臣遠說，基隆市一年預算200多億元，現在卻必須負擔53.86億元，總預算增加272億元，比原預算增加64%，現在與基捷建設有關的三縣市都在藍營手中，說沒有政治考量根本是騙人的，民進黨不該用意識形態應對國家建設發展。

邱臣遠表示，政府應盡速檢討建設計畫之前的成本評估，確保經費使用合理、透明，避免計畫中途成本又大幅度增加。同時，中央政府也應明確說明中央與地方的權責歸屬，確保經費分配合理，並評估基捷完工後的運營管理，制定合理的收支平衡方案，釐清中央與地方的責任，確保運營合理、穩健。（編輯：蘇龍麒）1120308

#邱臣遠
#民進黨
#基隆市
邱臣遠
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