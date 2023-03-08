更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬4局上接連安打 台灣0比5落後
首頁 / 生活

謝國樑不滿基捷分攤費 綠委：可協助規劃最適負擔

2023/3/8 14:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北8日電）基隆市長謝國樑不滿基隆負擔53.85億元基隆捷運建設經費；民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天受訪說，「我們可以協助基隆做最好的規劃及最合適的負擔」，但講這種氣話意義不大。

謝國樑6日召開記者會表示，基隆捷運是中央主導重大國家建設，中央應全額負擔，要基隆負擔新台幣53.85億元，「全部都讓基隆吞下去，可以說是門都沒有」。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長洪申翰、立委劉世芳等人今天召開「未出世到呷百二，人人都能領6000元」記者會，並於會中回應基隆捷運建設等相關議題。

對於謝國樑不滿基隆捷運分攤經費暴增的說法，鄭運鵬說，基隆捷運的財政負擔分為幾個部分，一個是地方應負擔的比例、及中央可承受的比例，而基隆市的捷運建設，相比其他縣市，尤其是直轄市，基隆市政府負擔的比例已經很低。

鄭運鵬表示，在前基隆市長林右昌任內，基隆市的財政有改善、發展狀況也不錯，所以財政比較好，因此相對能承受比較高的負擔。

鄭運鵬指出，謝國樑擔任過立委，應該很清楚中央對於各公共工程與跟地方的分攤有其原則，「我們可以盡量協助」，但是謝國樑講「門都沒有」的氣話，意義不大，希望謝國樑把路找出來、不要自己關門，這對基隆建設沒有意義。

鄭運鵬說，大家可以協助基隆把捷運做到最好的規劃，還有最合適的負擔，但是如果謝國樑說一塊錢都不出、都要中央負擔，全台灣其他縣市要怎麼平衡及處理，而且地方政府的責任在哪裡，希望謝國樑要講出一套道理來。

劉世芳提到，謝國樑可能是剛上任基隆市長，比較不了解，像是土地徵收部分是縣市政府的責任，謝國樑可以去問其他國民黨執政的縣市長，如果認為土地徵收的責任在中央，這不符合法規規範。

劉世芳說，站在中央的立場，當然希望基隆捷運愈快定案愈好，但是如果爭執這種狀況而隨便喊價，她覺得只是會讓基隆人看笑話。（編輯：郭無患）1120308

#謝國樑
#鄭運鵬
#基隆市
謝國樑
謝國樑改提歡迎中央指導 開發基隆捷運周邊謝國樑不滿基隆捷運分擔費 王國材：會分年編列
鄭運鵬
傳麥卡錫將在美會蔡總統 立委：前所未有、意義重大修選罷法增排黑條款 藍綠均盼速三讀
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族