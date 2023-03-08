謝國樑不滿基捷分攤費 綠委：可協助規劃最適負擔

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（中央社記者王揚宇台北8日電）基隆市長謝國樑不滿基隆負擔53.85億元基隆捷運建設經費；民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天受訪說，「我們可以協助基隆做最好的規劃及最合適的負擔」，但講這種氣話意義不大。

謝國樑6日召開記者會表示，基隆捷運是中央主導重大國家建設，中央應全額負擔，要基隆負擔新台幣53.85億元，「全部都讓基隆吞下去，可以說是門都沒有」。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長洪申翰、立委劉世芳等人今天召開「未出世到呷百二，人人都能領6000元」記者會，並於會中回應基隆捷運建設等相關議題。

對於謝國樑不滿基隆捷運分攤經費暴增的說法，鄭運鵬說，基隆捷運的財政負擔分為幾個部分，一個是地方應負擔的比例、及中央可承受的比例，而基隆市的捷運建設，相比其他縣市，尤其是直轄市，基隆市政府負擔的比例已經很低。

鄭運鵬表示，在前基隆市長林右昌任內，基隆市的財政有改善、發展狀況也不錯，所以財政比較好，因此相對能承受比較高的負擔。

鄭運鵬指出，謝國樑擔任過立委，應該很清楚中央對於各公共工程與跟地方的分攤有其原則，「我們可以盡量協助」，但是謝國樑講「門都沒有」的氣話，意義不大，希望謝國樑把路找出來、不要自己關門，這對基隆建設沒有意義。

鄭運鵬說，大家可以協助基隆把捷運做到最好的規劃，還有最合適的負擔，但是如果謝國樑說一塊錢都不出、都要中央負擔，全台灣其他縣市要怎麼平衡及處理，而且地方政府的責任在哪裡，希望謝國樑要講出一套道理來。

劉世芳提到，謝國樑可能是剛上任基隆市長，比較不了解，像是土地徵收部分是縣市政府的責任，謝國樑可以去問其他國民黨執政的縣市長，如果認為土地徵收的責任在中央，這不符合法規規範。

劉世芳說，站在中央的立場，當然希望基隆捷運愈快定案愈好，但是如果爭執這種狀況而隨便喊價，她覺得只是會讓基隆人看笑話。（編輯：郭無患）1120308