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基隆捷運 陳建仁：以最優惠方式與地方一起興建

2023/3/7 10:17（3/7 14:11 更新）
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基隆市長謝國樑為了基隆捷運地方分攤費，槓上內政部長林右昌（左），直言要基隆負擔新台幣53.85億元「門都沒有」。林右昌7日在立法院受訪表示，與其說政治上狠話，不如實事求是，務實跟中央合作。圖為林右昌與行政院長陳建仁（中）、交通部長王國材（右）等人一同赴立院備詢。中央社記者鄭清元攝 112年3月7日
基隆市長謝國樑為了基隆捷運地方分攤費，槓上內政部長林右昌（左），直言要基隆負擔新台幣53.85億元「門都沒有」。林右昌7日在立法院受訪表示，與其說政治上狠話，不如實事求是，務實跟中央合作。圖為林右昌與行政院長陳建仁（中）、交通部長王國材（右）等人一同赴立院備詢。中央社記者鄭清元攝 112年3月7日
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（中央社記者王揚宇台北7日電）基隆市長謝國樑說，基隆捷運建設經費要基隆負擔53.85億元，「門都沒有」。行政院長陳建仁今天表示，現在已用最優惠的方式和地方政府一起努力興建，若地方有誤解，會請交通部加強溝通。

謝國樑6日召開記者會表示，基隆捷運是中央主導重大國家建設，中央應全額負擔，要基隆負擔新台幣53.85億元，「全部都讓基隆吞下去，可以說是門都沒有」。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。陳建仁會前接受媒體聯訪表示，基隆捷運預算經費增加，主要是因為興建成本及土地徵收部分增加，現在已經用最優惠的方式和地方政府一起努力開發基隆捷運，如果地方政府有所誤解，會請交通部加強溝通，讓地方政府了解。

陳建仁強調，中央政府會以最優惠的方式，並按照施行多年的辦法，跟地方政府一起興建基隆捷運。（編輯：郭無患）1120307

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