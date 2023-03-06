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基隆捷運分攤53.85億元 謝國樑：門都沒有

2023/3/6 17:32（3/6 17:51 更新）
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基隆市長謝國樑（中）6日表示，基隆捷運是中央主導重大國家建設，中央應全額負擔，要基隆負擔新台幣53.85億元，「全部都讓基隆吞下去，可以說是門都沒有」。中央社記者王朝鈺攝 112年3月6日
基隆市長謝國樑（中）6日表示，基隆捷運是中央主導重大國家建設，中央應全額負擔，要基隆負擔新台幣53.85億元，「全部都讓基隆吞下去，可以說是門都沒有」。中央社記者王朝鈺攝 112年3月6日
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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市長謝國樑今天說，基隆捷運是中央主導重大國家建設，中央應全額負擔，要基隆負擔新台幣53.85億元，「全部都讓基隆吞下去，可以說是門都沒有」，盼議長童子瑋、內政部長林右昌協助減輕負擔。

謝國樑下午舉行「基隆捷運地方負擔額補充說明」記者會，除了回顧基隆捷運計畫各階段歷程外，也提到基隆捷運應歸屬中央政府全額負擔3大原因。

謝國樑說，第1，依大眾捷運法規定，「基隆捷運計畫」應屬中央所規劃捷運建設，市府於去年12月曾函文國發會表示「基隆捷運計畫」非地方政府自提的捷運建設，而是由交通部期望達成旅次移轉目的，改善台鐵樹林與七堵間容量瓶頸，解決東部幹線一票難求等問題。

其次，2日依據環境影響評估法正式審查通過由交通部鐵道局所提送「基隆捷運計畫」環境影響評報告書，可見鐵道局仍為「基隆捷運計畫」的開發單位。

第3，交通部主政辦理的「基隆捷運計畫」雖然在綜合規劃階段路線調整為主線優化深入市區，並與新北市辦理的「汐東捷運」在樟樹灣、汐科及汐止區公所等3站整合共構，然而不可因為與「汐東捷運」部分路段整合後，就將中央辦理的基隆捷運變為地方捷運建設。

謝國樑舉例，機場捷運雖經過台北市、新北市，但仍是交通部所提的重大國家建設，基隆市要負擔53.85億元真的有困難，「53.85億元全都讓基隆吞下去，真的可以說是門都沒有」，真的沒辦法，懇請與中央關係互通良好的童子瑋與林右昌，本於關懷基隆角度，替基隆爭取由中央負擔基隆捷運建設經費。

童子瑋表示，他已表達議會可以作為各方意見溝通平台，但希望市府先瞭解開發需求和各項相關計畫，待完備後與中央溝通才能更為順暢，議會會與市府一起努力。

對於基隆捷運議題，內政部長林右昌上午表示，地方要多努力、中央要多支持，過去他擔任基隆市長任內，成立捷運專案會議，也希望基隆市長謝國樑盡快召開此會議。交通部長王國材稍早建議基隆市府可先考慮沿線土地開發，來挹注建設經費。（編輯：陳清芳）1120306

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