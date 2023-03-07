更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽張育成敲出安打 台灣1比5落後巴拿馬
首頁 / 生活
基隆捷運
新聞專題
基隆捷運8/68
首頁 / 生活

謝國樑不滿基隆捷運分攤費 林右昌喊話務實合作

2023/3/7 09:57（3/7 11:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆捷運自八堵站至南港站全長16.05公里，沿線共13座車站。（中央社製圖）
基隆捷運自八堵站至南港站全長16.05公里，沿線共13座車站。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北7日電）基隆市長謝國樑不滿基隆捷運建設經費要基隆負擔53.85億元，前基隆市長、內政部長林右昌今天回應，與其說政治上狠話，不如實事求是，務實跟中央合作。53億多元其中將近20億元，是土地的經費，不一定要直接付錢，可參考新北市的做法。

陳建仁上午率各部會首長赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢，林右昌在院會開始前，接受媒體訪問時，以過去擔任基隆市長的經驗說，謝國樑應該多努力一點，也多去了解基隆捷運。

林右昌表示，53億多元其中將近20億元，是土地的經費；土地取得有其他方式，不一定要直接來付錢，可以參考新北市的做法。

林右昌指出，過去他擔任基隆市長，努力改革財政，讓基隆市財政等級從第4級跳為第3級，因此，中央補助比例下降，這部分可以跟中央溝通爭取，是不是還是用過去的第4級補助比例，來給基隆支持，這部分是可以來努力的，「中央政府在財政上應該要鼓勵好學生，而不是去懲罰好學生」，這部分可以來加油。

林右昌表示，與其說政治上的狠話，不如實事求是，務實的來跟中央合作解決問題，「我過去也是這樣的做」，中央多給基隆捷運支持，地方也多加油，所有關心基隆捷運的人，都會一起來幫忙。（編輯：蘇龍麒）1120307

#基隆捷運
#林右昌
#謝國樑
延伸閱讀
基隆分攤基隆捷運53億元 蔡適應：溝通降低分擔款基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車基隆捷運定案 南港至八堵設13站經費425億元
林右昌
林右昌：房地不應繼續漲價 目前房市溫和收斂基隆捷運經費分擔額 謝國樑：暴增3倍窒礙難行
謝國樑
基隆捷運 陳建仁：以最優惠方式與地方一起興建109車次增停南港站 謝國樑感謝台鐵和立委促成
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
基隆捷運分攤53.85億元 謝國樑：門都沒有