謝國樑不滿基隆捷運分攤費 林右昌喊話務實合作

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基隆捷運自八堵站至南港站全長16.05公里，沿線共13座車站。（中央社製圖）

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（中央社記者林敬殷台北7日電）基隆市長謝國樑不滿基隆捷運建設經費要基隆負擔53.85億元，前基隆市長、內政部長林右昌今天回應，與其說政治上狠話，不如實事求是，務實跟中央合作。53億多元其中將近20億元，是土地的經費，不一定要直接付錢，可參考新北市的做法。

陳建仁上午率各部會首長赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢，林右昌在院會開始前，接受媒體訪問時，以過去擔任基隆市長的經驗說，謝國樑應該多努力一點，也多去了解基隆捷運。

林右昌表示，53億多元其中將近20億元，是土地的經費；土地取得有其他方式，不一定要直接來付錢，可以參考新北市的做法。

林右昌指出，過去他擔任基隆市長，努力改革財政，讓基隆市財政等級從第4級跳為第3級，因此，中央補助比例下降，這部分可以跟中央溝通爭取，是不是還是用過去的第4級補助比例，來給基隆支持，這部分是可以來努力的，「中央政府在財政上應該要鼓勵好學生，而不是去懲罰好學生」，這部分可以來加油。

林右昌表示，與其說政治上的狠話，不如實事求是，務實的來跟中央合作解決問題，「我過去也是這樣的做」，中央多給基隆捷運支持，地方也多加油，所有關心基隆捷運的人，都會一起來幫忙。（編輯：蘇龍麒）1120307