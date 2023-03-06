基隆分攤基隆捷運53億元 蔡適應：溝通降低分擔款

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基隆市要分攤基隆捷運53.85億元，民進黨立委蔡適應（圖）6日表示，COVID-19疫情後，許多公共工程費用都增加，交通部正與各縣市溝通，他也會幫基隆降低分擔款。中央社記者王朝鈺攝 112年3月6日

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市要分攤基隆捷運53.85億元，立委蔡適應今天說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，許多公共工程費用都增加，交通部正與各縣市溝通，他也會幫基隆降低分擔款。

立法委員蔡適應下午在基隆服務處，接受媒體聯訪指出，基隆捷運實際情況也如基隆市政府所說，工程和用地取得費用都增加，交通部與台北市、新北市溝通後，雙北市府都能理解，他認為基隆市府也應該配合，讓計畫能順利推展。

蔡適應說，增加的費用不單指工程費用而已，特別是用地取得本來就是地方應配合事項，基隆市政府責無旁貸，無論是都市計畫徵收、區段徵收或聯合開發，都是市府可利用的方式，所以土地取得費用的高低，要看市府採取何種方式。

至於工程費用部分，蔡適應表示，中央本來就有補助，民意希望可以增加補助，他會努力與交通部溝通，酌予降低分擔款項，也希望基隆市府努力籌措財源，畢竟基隆捷運是基隆人期盼很久的交通建設。

基隆市長謝國樑下午在「基隆捷運地方負擔額補充說明」記者會表示，基隆捷運是中央主導重大國家建設，中央應全額負擔，要基隆負擔新台幣53.85億元，「全部都讓基隆吞下去，可以說是門都沒有」。（編輯：李錫璋）1120306