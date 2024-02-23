台南捷運第1期藍線 環評初審通過

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（中央社記者張榮祥台南23日電）環境部專案小組今天初審通過「台南捷運第1期藍線環境影響說明書」，且無須辦理第2階段環評作業。

台南市交通局發布新聞稿指出，環境部今天召開「台南捷運第1期藍線環境影響說明書」第4次專案小組初審會議，同意通過且無須辦理第2階段環評作業，由台南市政府對委員會意見修正後送環評大會審查。

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台南市長黃偉哲表示，第1期藍線是台南市進度最快捷運計畫，環評初審通過是台南捷運重要里程碑，市府將落實各項環評承諾，將捷運施工影響降到最低，以建構友善安全人本交通空間，提供優質便捷公共運輸服務，減少私人運具使用與碳排放。

台南市交通局長王銘德說，第1期藍線營運路線分為仁德線及文化中心線，行經永康區、東區及仁德區，全線長度8.39公里，設置10座車站及1座機廠。交通部近期將續審綜合規劃，市府期待綜合規劃早日核定。交通局已同步啟動基本設計作業，加速推動捷運建設時程。（編輯：郭諭儒）1130223