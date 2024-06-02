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捷運三鶯線國華站 2千坪國華公園啟用

2024/6/2 12:44（6/2 13:16 更新）
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新北捷運三鶯線預計2025年完工通車，其中國華站周邊有許多住宅及學校，新北市政府捷運工程局闢建約2002坪、具共融特色的國華公園，2日正式啟用。（新北捷運局提供）中央社記者高華謙傳真 113年6月2日
新北捷運三鶯線預計2025年完工通車，其中國華站周邊有許多住宅及學校，新北市政府捷運工程局闢建約2002坪、具共融特色的國華公園，2日正式啟用。（新北捷運局提供）中央社記者高華謙傳真 113年6月2日
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（中央社記者高華謙新北2日電）新北捷運三鶯線預計2025年完工通車，其中國華站周邊有許多住宅及學校，因此新北捷運局闢建約2002坪、具共融特色的國華公園今天正式啟用，設置適合各年齡層的遊樂設施。

新北市政府捷運工程局今天說，捷運三鶯線朝2025年完工邁進，截至今年4月底進度達74.76%，除了串聯新北土城、三峽與鶯歌區，並藉三鶯線及三鶯線延伸桃園八德段串接桃園綠線與板南線，建立新北、桃園間新的捷運路網。

新北副市長劉和然今天出席國華公園啟用儀式時表示，在興建捷運時更要重視地方休憩需求，考量鶯歌區國華站周圍有眾多住宅及國中小學人口，工務局委託捷運局納入捷運國華站一併闢建國華公園，並於去年9月開工、今天啟用，是新北首座由捷運局建造的共融特色公園。

劉和然表示，國華公園是共融特色公園，以各年齡層「平權」概念規劃出「全齡遊樂設施」，設置多功能籃球場、攀爬網、溜滑梯、蹺蹺板、河岸步道與舒展筋骨的體健設施，不僅能提升整體周邊生活品質，更能帶動捷運運量。

新北捷運局長李政安說，捷運三鶯線在鶯歌區共5座車站，都相鄰1座特色公園，除了國華站的國華公園，還有捷運鶯歌車站附近的古鐘樓公園、陶瓷老街站旁的公三公園、緊鄰捷運永吉公園站的永吉公園及鶯桃福德站附近的鳳祥公園。（編輯：李淑華）1130602

新北市政府捷運工程局在捷運三鶯線國華站附近打造國華公園，設置河岸步道與舒展筋骨的體健設施等，提升整體周邊生活品質。（新北捷運局提供）中央社記者高華謙傳真 113年6月2日
新北市政府捷運工程局在捷運三鶯線國華站附近打造國華公園，設置河岸步道與舒展筋骨的體健設施等，提升整體周邊生活品質。（新北捷運局提供）中央社記者高華謙傳真 113年6月2日
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