中捷砍人案見義勇為 盧秀燕表揚9人贈獎金

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中捷運日前發生持刀砍人案，有多名乘客見義勇為合力制伏歹徒，台中市長盧秀燕今天在市政會議中表揚其中9名見義勇為者，除頒發捷運終身免費搭乘卡，並頒發獎金。

台中捷運於5月21日發生持刀砍人案，台中市政府根據民眾拍攝的影片，找出17名案發時見義勇為的乘客，頒發捷運終身免費搭乘卡及獎金，並於今天的市政會議中予以表揚，共有9人出席接受盧秀燕表揚。

盧秀燕表示，感謝17人見義勇為，將傷害降到最低，可以說是城市英雄，今天到場一共有9人，有6人不克出席，另有2名外籍遊客是來台中旅遊，已婉謝表揚並回國。每名英雄皆致贈捷運終身榮譽卡，可終身免費搭乘中捷；由於此卡為特製榮譽卡，尚需時間製作，完成後會由市府親自送上。

盧秀燕指出，由於警察局有編列民眾協助破案獎金，依出力狀況各頒發獎金5000元至2萬元不等，另醫藥費等中捷將全額負擔，民間也提供美容醫療等協助，再次代表台中市民、市府、中捷感謝這17人見義勇為、奮不顧身全力保護台中市民及治安的城市英雄。

其中長髮男許姓男子、短褲男王姓男子、雨傘哥賴姓男子、黑衣大叔蕭姓男子等人都不畏危險上前控制嫌犯獲頒發獎金2萬元。而黑衣大姐劉姓女子、藍衣女凱莉（外籍女性）也協助壓制獲頒獎金8000元。

至於攝影者黃姓男子、粉紅衣大姐高姓女子、粉衣女士劉姓女子等則協助現場警戒，獲頒獎金5000元。

當被問到以後是否還會搭捷運時，雨傘哥說，他本身50多歲，不喜歡騎車，平時都搭捷運或公車，事發後第2天他就再搭捷運了，雖然心中會有陰影，但每天還是會搭，而現在捷運車廂內都有配置警察，感覺比較好，希望中捷越來越好。

獲頒中捷終身免費搭乘卡，雨傘哥認為只是一個榮譽而已，不敢當是城市英雄。長髮哥則感謝大家這麼看得起他。（編輯：謝雅竹）1130604