台中捷運提升防護量能 站內放置臂盾長棍等裝備
2024/6/7 11:48（6/7 12:53 更新）
（中央社記者趙麗妍台中7日電）為強化台中捷運防護網，各車站民眾詢問處預置防爆鋼叉、臂盾、長棍與防護噴霧劑，保全、站務人員學習使用防護裝備。6月2日起，列車安全維護，由1名警力搭配隨車員執行。
台中捷運5月21日車廂內發生持刀攻擊事件。捷警隊5月22日加強勤務作為，規劃列車均配賦員警執勤外，沿線轄區分局加強各捷運站體的巡邏及守望勤務，與捷運公司研商提升捷運乘車安全環境。
台中捷運警察隊今天發布新聞稿指出，為增強捷運公司站務、保全人員的自衛能力及應變能力，捷警隊在各車站民眾詢問處預置防爆鋼叉、臂盾，捷運公司也置有長棍與防護噴霧劑，更邀請警察局技術教官林建志錄製電化教學，在現場指導保全、站務人員防護裝備使用。
捷警隊表示，臂盾的使用不是只有防禦、阻擋，另可輔以切擊反制；臂盾與長棍雙裝備搭配運用，在於出其不意，防禦中突予正確位置襲擊；另防爆鋼叉的運用在於桿面反轉作用力反制，再予伺機壓制；希望正確使用防護用具，有助於台中捷運安全量能提升。
6月2日起，捷警隊展開第二階段警力配置，改為警力1名，搭配中捷公司隨車員或保全人員，執行列車安全維護，未來視中捷運量及警力運用情形，滾動檢討後續勤務規劃。（編輯：謝雅竹）1130607
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