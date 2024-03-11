更多編輯台推薦新聞：
西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆
運動

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1
生活

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路電話
首頁 / 地方

桃園捷運綠線車站徵名 市府：須具地方特色

2024/3/11 18:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市長張善政表示，隨著桃園捷運綠線工程陸續完善，今天起開始徵求G01到G31等15個車站命名，活動不限身分都可參與，歡迎民眾以具有地方特色、歷史意義為出發點來命名。

張善政出席「桃園捷運綠線主線車站命名票選活動起跑」記者會表示，過去1年多，捷運工程局及承包廠商努力解決綠線捷運工程面臨的瓶頸，市府也設定階段目標，將於115年完成藝文特區以北到機場捷運坑口站（A11）通車，117年通車到G08景福宮附近，119年達到主線全線通車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

捷運工程局說，G07及G32將沿用桃園車站及坑口站的名稱，而主線段G01站到G32站共15座車站，則是命名範圍，活動分為2階段，3月11日開始第1階段的車站徵名，6月進行第2階段站名票選i-Voting活動，命名結果預計在8、9月公布，2個階段皆有抽獎活動。

捷運工程局指出，車站的命名須展現地方特色、地標或歷史意義，名稱不超過7個字，也避免與現有站名重複或相似，站名票選i-Voting使用市民卡登錄投票，可以額外提高中獎機率，詳細活動可查詢桃園市政府捷運工程網站。（編輯：李錫璋）1130311

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.52