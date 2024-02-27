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桃園首創AI灑水系統 將運用改善機場工地空品

2024/2/27 16:20
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（中央社記者葉臻桃園27日電）桃園市長張善政今天指出，環保局首創人工智慧（AI）施工揚塵智能灑水管理系統，將率先應用於桃園國際機場第3航廈工程，能有效改善施工期間揚塵污染問題，未來也能更廣泛運用。

桃園市政府環保局上午在市政會議上表示，桃園首創的「AI施工揚塵智能灑水管理系統」，是全國第一個透過空品感測器與AI辨識雙模組防制揚塵污染，不僅可節約能源、減少細懸浮微粒（PM2.5）、降低碳排及節省防塵網的設置，也為施工廠商節省空污防制經費及人力，同時符合3項聯合國環境永續發展目標（SDGs）。

環保局指出，這項技術移轉容易，已成功轉移至桃園航空城計畫區段徵收工程、機場捷運A21站區段徵收工程，以及大潭電廠發電廠房新建工程等3案。

會中，張善政表示，「AI施工揚塵智能灑水管理系統」將率先應用於桃園機場第3航廈工程，環保局可以此工程為例，瞭解不同施工階段的揚塵情形。

張善政指出，桃園工地數多，針對各施工階段及型態的揚塵情形，可運用大數據工具進行全面性評估，制定更精準的標準，在一定規模、類型的工程導入智慧化防制設備，有效提升空氣品質。（編輯：戴光育）1130227

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