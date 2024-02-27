桃市升級人本友善計畫 中央補助1.8億改善肇事路口

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（中央社記者葉臻桃園27日電）桃園市長張善政今天說，爭取到中央補助經費新台幣1億8000萬元，針對桃園市92處易肇事路口進行改善；將升級推動「人本友善168」計畫，跨局處合作實現人本交通。

張善政上午主持市政會議時表示，交通局自去年起通盤檢討桃園交通環境並提出改善方案，藉由推動「人本友善135」計畫，辦理行穿線退縮、設置行人庇護島、標線型人行道、號誌行人早開時相等改善措施。

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張善政指出，去年交通局盤點桃園市30處易肇事路口，分析路口可能碰撞型態並擬定改善策略，半年內危險路口事故件數平均下降27%，尤其交通繁忙的中壢區中美路與延平路口事故件數下降48%、中山路與延平路口事故件數下降60%，效果相當顯著。

張善政表示，交通局今年將計畫升級為「人本友善168」，將增加100處行穿線改善、60處標線型人行道設置與改善及80處截角綠鋪規劃，另針對學校、公家機關及醫療院所等人口密集處，預計完成累積100處行人專用時相及600處行人早開時相，改善範圍及數量相當可觀。（編輯：方沛清）1130227