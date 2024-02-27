更多編輯台推薦新聞：
學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看
生活

學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到
兩岸

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光
政治

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登：以色列同意齋戒月停止加薩軍事行動
首頁 / 地方

桃市升級人本友善計畫 中央補助1.8億改善肇事路口

2024/2/27 16:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園27日電）桃園市長張善政今天說，爭取到中央補助經費新台幣1億8000萬元，針對桃園市92處易肇事路口進行改善；將升級推動「人本友善168」計畫，跨局處合作實現人本交通。

張善政上午主持市政會議時表示，交通局自去年起通盤檢討桃園交通環境並提出改善方案，藉由推動「人本友善135」計畫，辦理行穿線退縮、設置行人庇護島、標線型人行道、號誌行人早開時相等改善措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張善政指出，去年交通局盤點桃園市30處易肇事路口，分析路口可能碰撞型態並擬定改善策略，半年內危險路口事故件數平均下降27%，尤其交通繁忙的中壢區中美路與延平路口事故件數下降48%、中山路與延平路口事故件數下降60%，效果相當顯著。

張善政表示，交通局今年將計畫升級為「人本友善168」，將增加100處行穿線改善、60處標線型人行道設置與改善及80處截角綠鋪規劃，另針對學校、公家機關及醫療院所等人口密集處，預計完成累積100處行人專用時相及600處行人早開時相，改善範圍及數量相當可觀。（編輯：方沛清）1130227

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.241