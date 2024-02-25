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桃園龍潭迎古董接財神踩街 30組隊伍裝扮秀創意

2024/2/25 19:24（2/25 19:36 更新）
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「2024桃園龍潭迎古董接財神－踩街嘉年華活動」25日登場，共計30支隊伍參與，各自發揮創意以別出心裁的裝扮和道具踩街，現場氣氛熱絡。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年2月25日
「2024桃園龍潭迎古董接財神－踩街嘉年華活動」25日登場，共計30支隊伍參與，各自發揮創意以別出心裁的裝扮和道具踩街，現場氣氛熱絡。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年2月25日
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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）桃園市長張善政今天出席「2024桃園龍潭迎古董接財神－踩街嘉年華活動」表示，今年共30隊伍使出渾身解術，以各式裝扮及道具踩街，也讓活動成為龍潭區具指標性意義的地方盛事。

張善政致詞指出，「迎古董接財神」活動是龍潭年度重要盛事，繼昨天龍元宮五穀爺出巡接財神活動，今天共有30組隊伍參與踩街活動，爭奇鬥艷各具特色的隊伍，讓今年的迎古董踩街嘉年華活動比往年更多采多姿。

龍潭區公所表示，「迎古董」活動源起於日本昭和年間時期，當時龍潭分為上街、下街，居民自製道具遊街互相揶揄，一同激盪更多表演點子，展現出樸實的庶民文化，演變至今成為在地文化特色活動；至於「接財神」活動，是藉由祭祀財神爺增添財運。

龍潭區公所指出，2024龍潭迎古董接財神活動，今年由龍潭區公所及龍元宮合辦，除邀請戊己劇團以「官將首」營造磅礡氣場，還有舞龍舞獅一起踩街，其中的踩街活動，更吸引地方各年齡層的隊伍踴躍參與，成為年度的地方盛事。

桃園市客家事務局也組隊參加，以街舞結合客家八音參與表演，在延續地方傳統文化活動之餘，也促進客家文化的傳承與創新。（編輯：戴光育）1130225

「2024桃園龍潭迎古董接財神－踩街嘉年華活動」25日熱鬧登場，今年共有30組隊伍參與，讓活動比往年更加多采多姿。圖為與會來賓合影留念。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年2月25日
「2024桃園龍潭迎古董接財神－踩街嘉年華活動」25日熱鬧登場，今年共有30組隊伍參與，讓活動比往年更加多采多姿。圖為與會來賓合影留念。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年2月25日
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