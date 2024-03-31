美中軍機擦撞23週年 中國多地悼念共軍喪命飛官

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（中央社台北31日電）中國強勢聲索南海主權引發緊張升高之際，中國多地紛紛紀念23年前因中美南海軍機擦撞而喪命的飛行員王偉，並以紀念式稱揚他是英雄。但根據美方當年的分析報告，王偉因危險駕駛而喪命。

2001年4月1日，美軍偵察機EP-3E在南海上空巡行，2架殲8戰機升空跟監，其中一架是王偉駕駛的編號81192，後因兩機發生擦撞王偉跳傘落海失蹤，後經北京當局確認喪命，享年32歲。

綜合中國媒體今天報導，接近4月1日，多地陸續舉行紀念活動，緬懷「海空衛士」王偉。其中，浙江杭州的浙江安賢園內，他的戰友葛漢昌來到墓前肅立致敬，並說：「我一直在等他回來」。

也有杭州市民自發祭奠，他的墓前再次放滿戰機模型，「中國人民解放軍海軍博物館」微信公眾號消息說，為教育引導青少年銘記海軍英雄，海軍博物館於3月31日上午舉辦「呼叫81192」主題社教活動。

主辦單位表示，期盼藉此使民眾感受人民海軍英勇捍衛國家主權和民族尊嚴，不畏強敵、不怕犧牲的英雄氣概。

「杭州市錢江外國語實驗學校」打造「飛天館」，並上演情境劇「81192，請立即返航！」，演繹王偉「攔截侵犯我南海領空的美軍偵察機而壯烈犧牲」的故事。

報導指出，出生於1968年4月的王偉是浙江湖州人，2001年4月1日，美軍電子偵察機飛抵中國海南島海域上空，王偉和戰友奉命駕駛戰機追蹤監視。

報導說，美機為擺脫追蹤監視，「違反飛行規則，大動作向我機轉向，撞到王偉駕駛的飛機，導致王偉駕駛的飛機失控，墜入大海」。

不過根據美國國會服務處（CRS）於2001年10月發表的評估分析報告，當時美國太平洋司令部（現印度太平洋司令部）司令布萊爾（Dennis Blair）上將說，事發前數月即已就共軍飛行員危及美軍的駕駛向中方抗議。

對於北京指控，美軍EP-3E偵察機大動作轉向導致擦撞，布萊爾反駁，EP-3E的尺寸相當於波音737客機，速度300節，對方是架戰機，速度是EP-3的2倍，而且像EP-3E這樣的大型飛機是平直飛，「在大白天緩緩前行」。

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這份報告另分析，共軍軍機之所以加速攔截E-3E，其一可能性是中方報復共軍大校徐俊平2000年趁訪美時投誠，以及回應美軍偵察機出沒南海次數日增，共軍飛行員執行貼近攔截。

美方也不排除是王偉個人以電影「捍衛戰士」（Top Gun）風格的冒險，並說美國飛官都知道他是個魯莽飛行員，王偉駕駛戰機出事前，美方已拍攝許多張他貼近攔截的照片，而北京起碼在2000年12月即已得知美方的抗議和不滿。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130331