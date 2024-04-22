民進黨：反對放寬反滲透法修法 會抗爭到底

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（中央社記者葉素萍台北22日電）民進黨今天質疑，前總統馬英九赴中後，回國隨即拋出修改「反滲透法」，國民黨也呼應修法主張，這是國民黨與中共企圖聯手弱化國安防火牆；政策會執行長王義川說，不容許任何放寬「反滲透法」的修法，會抗爭到底。

民進黨發言人吳崢、政策會執行長王義川、立委沈伯洋今天召開「國民黨接連赴中，劍指反滲透法傷害國安」記者會。

吳崢表示，馬英九訪中後，馬辦隨即提出「反滲透法」修法主張，時機敏感，令人懷疑是否有接受中方指點、交換意見。緊接著國民黨主席朱立倫與國民黨立委也群起附和鬆綁主張，本週國民黨立委傅崐萁又要大動作在會期中率立委團訪中，令人懷疑是否將進一步討論修法內容。如果國民黨與中國進行涉及台灣國內修法的討論，是非常不恰當。

吳崢說，中國在今年大選介選情形非常嚴重、樣態非常多，包括以中國資金資助、赴中旅遊團招待、假民調、假訊息等，企圖影響台灣民主的運作。「反滲透法」定義的境外勢力就是中國，如果未來「反滲透法」被鬆綁削弱，對台灣的民主將會造成嚴重的侵蝕和危害。

吳崢指出，「反滲透法」中非常關鍵的條文第3條、第4條，就是防範中國以各種方式介入台灣的民主選舉，現在非常有可能遭到國民黨提出修法來削弱。

吳崢說，傅崐萁如果在赴中期間和中國交流討論涉及到台灣立法院內部修法議程，將踩到國安的底線，台灣社會不能容忍立委和中國私相授受，請千萬不要試探台灣民主及自我防衛的底線。

沈伯洋指出，「反滲透法」規定大部分都是「加重」的規定，其規範的是原本就被規範的行為，譬如違反政治獻金、遊說、助選規定的行為，在發現違法者背後有中共黨政軍指示、委託或資助時，加重對違法者的處罰，就算沒有「反滲透法」，違法違規行為本就該受調查。

沈伯洋說，中國試圖蠶食鯨吞台灣的法律框架，先修「反滲透法」接下來可能就是「兩岸人民關係條例」，要逐步弱化台灣對中國入侵的防範與守護，沒想到有政黨竟然呼應中國共產黨，應予以嚴厲譴責。

沈伯洋表示，必須要嚴防對岸想打破法律框架的方式，此次傅崐萁赴中，大家一定要好好觀察，國民黨如何跟共產黨眉來眼去。

王義川強調，民進黨將堅守不容許任何放寬「反滲透法」的修法，且會抗爭到底，也呼籲未來國民黨及民眾黨不要聯手修改「反滲透法」，否則民進黨會抵抗到底。（編輯：張均懋）1130422