黃仁勳與員工談AI願景 離台前與許勝雄苗豐強等會面

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（中央社記者張建中、劉千綾台北7日電）輝達執行長黃仁勳今天在內湖總部與員工談話，暢談AI時代的願景，而工總理事長潘俊榮偕同金仁寶集團總裁許勝雄等產業界人士，也在黃仁勳明天離台前，特地到總部拜會，交流AI技術和趨勢。

黃仁勳來台參加台北國際電腦展COMPUTEX期間，掀起一陣旋風，所到之處擠滿媒體與人潮，他預計明天上午離台，並約定年底以前還會造訪台灣。

黃仁勳下午前往內湖總部與員工會談，據輝達（NVIDIA）員工透露，來自各分部的員工齊聚內湖總部，聆聽黃仁勳談話，其實形式很像聊天會，內容與他2日在台大體育館主題演講內容相似，主要描繪人工智慧AI時代的願景。

此外，黃仁勳在向輝達員工談話前，先與潘俊榮帶領的高科技、傳產、汽車零組件及半導體等業者進行交流，歷時約1個小時。

潘俊榮與工總副理事長陳進財、前理事長苗豐強及金仁寶集團董事長許勝雄等一行人於下午3時10分走出輝達內湖總部大門，潘俊榮受訪時說，此行只是單純拜會。

值得注意的是，黃仁勳日前在台北夜宴科技大老，電子五哥中的仁寶不在賓客名單上，董事長陳瑞聰坦言感觸很深，強調仁寶會全力衝刺AI伺服器業務，力拚3年內迎頭趕上，今天許勝雄在工總拜會黃仁勳之列，引起關注。

潘俊榮接受中央社記者訪問表示，近期AI議題討論熱絡，有與黃仁勳討論營建業、傳統產業如何和AI技術接軌。他透露，在與黃仁勳交流過程，「都用台灣話和他聊天」，交流順暢，並且感受黃仁勳很懂得傾聽，大讚他「本質愛台灣、人也很nice」。

苗豐強受訪說，他與黃仁勳是老友，兩人認識多年。他表示，黃仁勳幫台灣做很多公關，並稱黃仁勳平易近人。

輝達員工於下午4時30分左右陸續離開，黃仁勳於5時10分搭車離開，並未受訪，僅向守候的媒體及民眾揮手致意。（編輯：林淑媛）1130607