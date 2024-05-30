談核三延役 經長：即便同意換證 仍需花2至3年檢查

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北30日電）經濟部長郭智輝今天表示，法律已有明確規範，核三廠已超過法定執照換發申請期限，即便同意換證，基於安全考量，仍需花2至3年時間檢查，意即今年7月核三廠1號機停機後，也要3年後才能重啟，這是全球規範，也需核安會同意。

不過他也強調，「穩定供電是第一目標」，將全面發展再生能源。

郭智輝今天舉辦媒體見面會，被問及新政府能源政策是否轉彎，2025非核家園目標是否改變時，他強調，「穩定供電是第一目標，能源政策就是穩定供電」，將全面發展再生能源，包含風電、光電等。

近來產業界對核能使用討論熱絡，針對核電廠延役議題，他表示，法律已有明確規範，經濟部作為執行單位，尊重國會、社會討論，依法行事，也會持續關注相關新技術，作為將來參考。

他指出，核電廠延役必須受到法規規範，另有安全總體檢要進行，包含設備汰換、更新等，以及福島安全強化及耐震補強評估等，並由核安會審查。「就像人年紀大，血管會開始劣化」，電廠也是一樣，過去全球都規定核電機組必須40年停機，最近才出現「40+20年」，則是因俄烏戰爭後天然氣價格漲6倍，才轉向核電。

郭智輝表示，政府會用公開透明態度和核電廠周邊居民溝通，但目前核三廠已超過法定執照換發申請期限，且即便同意換證，基於安全考量，仍需2至3年時間檢查，意即今年7月核三廠1號機停機後，也要3年後才能重啟，這是全球規範，也需核安會同意。

他說，核電廠不是家裡開關，可以隨時打開、關起，「安全不能打折扣」，也不能忽略。（編輯：潘羿菁）1130530