監委：核電廠防震能力堪憂 啟動調查

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（中央社記者郭建伸台北11日電）監委田秋堇、趙永清、蔡崇義今天指出，許多發展核能應用的國家皆審慎全面體檢核能電廠安全性，而台灣位環太平洋火環帶上，斷層密布地震頻繁，根據「地震危害再評估」，核一、二、三廠防震能力堪憂，已啟動調查。

田秋堇、趙永清、蔡崇義透過新聞稿表示，2011年3月11日，東京電力公司所屬福島第一核能電廠，因強烈地震及海嘯規模均超過其電廠設計基準，而導致嚴重核子事故，衝擊全球。

監委指出，許多發展核能應用的國家皆審慎全面體檢核能電廠安全性，並嚴格檢視、修改相關評估、設計及審查管制規範，提出新的管制要求。

監委指出，311福島核災後，2015年行政院原子能委員會（現為核能安全委員會）要求台電公司針對核電廠進行「地震危害再評估」，執行程序依循美國「地震危害分析資深委員會（Senior Seismic Hazard Analysis Committee,SSHAC）」所訂定第3層級（SSHAC Level 3）程序，考量距核一、二、三廠320公里範圍內所有可能震源，進行機率式地震危害評估（Probabilistic Seismic Hazard Analysis,PSHA）。

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監委指出，「地震危害再評估」估歷時超過4年、共花費新台幣4.98億元，提出核一、二、三廠地動加速度值（Peak Ground Acceleration,PGA）分別為0.698g、1.272g、1.384g，遠遠超過核一、二、三廠建廠當時設計的防震係數，分別是0.3g、0.4g、0.4g，三個核電廠防震能力堪憂。監委指出，對核一、二、三廠防震能力甚表關切及重視，已啟動調查。

監委指出，各核電廠安全程度是否足夠，無論除役或延役，其後續安全工作為何，是否需要補強，若需補強，所需經費及工期為何，有深究必要，將深入調查。（編輯：黃瑞弘）1130511