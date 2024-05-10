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東部海域地震規模5.8 最大震度宜蘭花蓮4級
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監委調查環狀線錯位原因 新北：分析鑑定同步進行

2024/5/10 14:16（5/10 14:54 更新）
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新北捷運受到4月3日花蓮強震影響，軌道位移受損嚴重。（圖取自新北市捷運工程局網頁dorts.ntpc.gov.tw）
新北捷運受到4月3日花蓮強震影響，軌道位移受損嚴重。（圖取自新北市捷運工程局網頁dorts.ntpc.gov.tw）
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（中央社記者黃旭昇新北10日電）監委調查運環狀線11處位移受損原因，新北捷運局今天表示，尊重監察院調查；行政院工程會7日會勘認為，請公正單位確認原因才修復，這方向正確。目前各種分析與鑑定同步進行。

監委趙永清、葉宜津今天透過新聞稿表示，新北捷運環狀線通車營運至今約4年餘，此次花蓮0403強震後，軌道多處位移，除須花費鉅額公帑復原，因修復期程漫長，造成民眾不便。

監委指出，已申請自動調查，瞭解發生位移原因，有無涉及設計、施工或維護不良等人為因素；當初規劃時，對耐震程度的設計是否妥適。

對此，新北市捷運局回應中央社記者詢問表示，尊重監察院的調查，為讓市民行的安全與便利，現階段以環狀線復原工作為主，儘快在安全無虞下，恢復全線通車營運。

行政院公共工程委員會7日邀專家學者現地勘查，捷運局告訴記者，現勘初步結論認為，新北市復原工程推動的方向正確；也就是，在第3公正單位確認損害原因才能修復並精進，中央會適時給予協助，並在安全前提下儘速趕辦。

捷運局說，運環狀線受地震影響總共有11處鋼箱梁位移，其中板新站至橋和站間，有7處較嚴重，位移量達20至92公分。另有4處位移量分別為3.5至6公分。目前所有鋼箱梁都已額外加固，並持續監測達安全狀態。

捷運局說，為確保環狀線復駛後的安全，避免再發生類似情形，新北市府捷運局與台北市府捷運局，共同委託第3方公正鑑定審查單位，由中華民國結構工程學會邀集9名專家學者深入檢討分析原因，已經多次開會討論，要找出鋼箱梁位移的真正原因。

捷運局表示，也已請新北市土木技師公會進入梁柱實地鑑定，瞭解結構是否損害，以完善並審查復原設計與施工計畫，目前各種分析與鑑定都同步進行中。（編輯：張銘坤）1130510

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