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首頁 / 政治

醫學中心增3家 監委：恐釀資源分配不當已申請調查

2024/2/20 11:03
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（中央社記者陳俊華台北20日電）監委林郁容今天說，衛生福利部放寬現行醫學中心上限家數，新增3家醫學中心，恐造成區域醫院及基層醫院的醫療資源分配不當，有無違背現行醫療政策，已申請自動調查。

相隔7年醫院評鑑結果2月6日揭曉，台北區、北區增額錄取3家醫學中心，不僅原先外傳落馬的萬芳醫院未出局，台北慈濟醫院及衛生福利部雙和醫院，以及新竹台大分院新竹醫院都在醫學中心新名單內。

監察委員林郁容、葉宜津、蕭自佑今天透過新聞稿表示，衛福部近日發布民國112年醫學中心評鑑結果，放寬現行醫學中心上限家數，新增3家醫學中心，罔顧早已公告的評鑑作業程序，恐造成區域醫院及基層醫院醫療資源分配不當。

監委說，台北區（台北市、新北市、基隆市、宜蘭市）近年總人口數遞減，民眾醫療需求未必增加的狀況下，衛福部仍決定增加醫學中心家數，是否符合衛福部所訂的醫學中心評定原則。

監委指出，在醫療資源有限狀況下，恐將排擠區域醫院及基層醫療院所資源規劃，有無違背現行醫療政策，有關注瞭解及深入調查必要。（編輯：謝佳珍）1130220

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