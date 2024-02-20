監委查增醫學中心 薛瑞元：影響健保小於千分之一

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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）醫院評鑑結果日前出爐，新增3家醫學中心，監委認為恐造成資源分配不當，已申請自動調查。衛福部長薛瑞元今天說，尊重監委職權，新增的醫學中心對健保總額影響小於千分之一。

相隔7年醫院評鑑結果2月6日揭曉，台北區、北區增額錄取3家醫學中心，不僅原先外傳落馬的萬芳醫院未出局，台北慈濟醫院及衛生福利部雙和醫院，以及新竹台大分院新竹醫院都在醫學中心新名單內。

監委林郁容今天說，衛生福利部放寬現行醫學中心上限家數，新增3家醫學中心，恐造成區域醫院及基層醫院的醫療資源分配不當，有無違背現行醫療政策，已申請自動調查。

台灣自1988年全面實施醫院評鑑，薛瑞元下午接受媒體電訪指出，桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣的北區，因區域人口數增加，依規定本來就可以新增1家醫學中心。

薛瑞元表示，至於較有爭議的台北區，排序第7至10名醫院成績相近，僅相差0.4分之內，若委員增減分數，就會產生名次變動，恐造成另一種不公平，變得有點靠運氣，且中間還發生因颱風更換委員的狀況，最後決定增額評定。

他強調，關於鑑別度越來越低、大家分數越來越接近的情形，正著手進行評鑑制度改革，但不會影響這次評鑑結果，已經升格的就是升了。

針對監委擔心恐造成資源分配不當，薛瑞元則說，新增這幾家醫院並非憑空掉下來，而是本來就在服務的醫院，且能爭取醫學中心的醫院，規模都算是比較大。

他認為對於民眾就醫影響，除部分負擔外，其他如就醫方向不見得會有太大差別；2區新增的醫學中心對健保總額影響小於千分之一，尊重監察委員職權，將配合提供資料與調查。（編輯：陳政偉）1130220