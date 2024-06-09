兩黨6/15台南拚場 綠座談國會擴權、藍街頭說明改革

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）民進黨擬下鄉全台宣講國會擴權法案，國民黨也籌劃國會改革說明會，首場訂15日從總統賴清德曾執政的台南市起跑，民進黨預計15日也會在台南辦座談會，各自宣揚理念。

身兼民進黨台南市黨部主委的立委郭國文今天在臉書（Facebook）發文表示，國會擴權法案還沒通過時，藍白無視10萬人民怒吼，用多數暴力強行通過惡法，如今國民黨竟想用街頭演講彌補，根本是與民意對立。

郭國文指出，國民黨想把惡法搞成藍綠對立，根本毫無反省，還把第一站放在台南，凸顯藍營垂涎民主聖地已久，國民黨街頭演講意圖為2026鋪陳，只是假借法案名義行政治操控之實。

他說，民進黨會按照布局向民眾說明，目前黨中央規劃14日從花蓮出發，預計15日也會在台南舉辦座談會，藉由社會對談讓青鳥行動精神蔓延民主聖地。

身兼國民黨台南市黨部主委的不分區立委謝龍介表示，民進黨一直在「當家鬧事」，現在仍急著要抹黑在野黨，國民黨預定15日在台南舉辦首場國會改革說明會，希望民眾踴躍參加。（編輯：陳仁華）1130609