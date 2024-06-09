藍擬續守議場 綠黨團：不會無謂杯葛不需杞人憂天

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（中央社記者郭建伸台北9日電）媒體報導，有國民黨立委主張在國會職權修法覆議案處理期間堅守議場。民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團會依循議事規則，不會無謂杯葛，國民黨團不需要杞人憂天，倒是應約束自家立委的脫序行為。

行政院6日針對立法院會日前三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案提出覆議。聯合報今天報導，根據推算，立法院最快於18日院會表決，為防範民進黨團癱瘓議事，有國民黨立委主張堅守議場。

吳思瑤今天透過影片表示，國民黨常說「當家不鬧事」，但他們忘了現在立法院當家的就是國民黨，他們擁有實質席次優勢，立法院長韓國瑜又是國民黨籍，奉勸國民黨團要鬧事前應多深思反求諸己。

吳思瑤指出，很遺憾新會期以來，不論是占領主席台或發動肢體暴力，都是國民黨自家立委，這是不折不扣的做賊喊捉賊。

吳思瑤指出，目前預計6月底將表決覆議案，國民黨團又要故技重施，但揚言占領主席台的理由卻是要反制民進黨團癱瘓議事。

吳思瑤表示，民進黨團會依循議事規則，不會進行無謂的議事杯葛，這是立法院第14次行使覆議案，都有其慣例經驗，國民黨團不需要杞人憂天，民進黨團絕對守秩序，倒是國民黨團應約束自家立委的脫序行為。

談及民進黨啟動街頭行動宣講計畫，吳思瑤表示，民進黨全黨動起來，陸戰、空戰齊發全方位向社會發聲，立法院黨團51名立委都是主要發聲者，屆時將現身說法向民眾報告，並希望集結各地隱形席次的實質影響力，迫使藍白立委向民意低頭、棄暗投明。

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民進黨立委郭國文透過臉書指出，藍白兩黨無視10萬人民的怒吼，用多數暴力強行通過國會擴權法案，如今國民黨竟然想用街頭演講彌補，根本是和民意對立，而國民黨街頭演講意圖為2026鋪陳，只是假法案的名義行政治操控之實。

郭國文指出，他身為民進黨台南市黨部主委，預計15日會在台南舉辦座談會，藉由社會對談銓釋青鳥行動的精神蔓延至民主聖地。（編輯：蘇志宗）1130609