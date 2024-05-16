立院邀賴清德國情報告 日期與回答方式無共識再協商

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（中央社記者王揚宇、王承中台北16日電）立法院朝野黨團今天再度協商邀請總統當選人賴清德520就職後，赴立法院進行國情報告的日期與回答形式。經60分鐘左右討論，朝野無法達成共識，會議主席、立法院長韓國瑜說，留待下次協商。

立法院朝野黨團10日協商達成共識，邀請賴清德520就職後，赴立院進行國情報告，但關於國情報告時間點，及進行方式是採即問即答、或統問統答等，朝野黨團13日進行協商。13日協商時，朝野黨團僅就立委發言時間與人數達成初步共識；至於何時進行國情報告及回答形式等無共識，16日再協商。

韓國瑜今天主持協商，討論邀請總統至立法院國情報告案，以及環島高速鐵路建設特別條例草案、花東快速公路建設特別條例草案等案。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，過去總統都會到國民大會做國情報告，並對不了解之處回答。國民黨很誠懇的希望，賴清德在就職後能夠優先到立法院做國情報告，並對相關問題為大家釋疑解惑。而賴清德在競選期間，也表達有意願到立法院國情報告。

傅崐萁指出，國民黨團願意搭橋，讓賴清德在歷史上能有高度跟定位，至於什麼樣的安排、形式，國民黨團沒有強烈的要求，不必要拘泥於什麼樣的形式，賴清德過去擔任過立委、台南市長、行政院長，對於回應民代所提的問題應該不是問題，賴清德到立法院，國民黨團絕對以禮相待。

台灣民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊表示，依法立委得就國情報告不明確之處提出問題，經總統同意時得綜合再做補充報告，重點在於總統同不同意的方式。依日前協商出20位立委，如果一次統問統答，對總統來說也是很大的負擔，相關問題能否清楚回應也會有困難。

黃珊珊指出，希望可以各黨團代表詢問完畢後，有一個統答的時間，可以聚焦，相信賴清德應該不至於不同意，只要能有共識，這是中華民國民主史上，總統第一次赴立法院國情報告。民眾黨的立場是希望統問統答只是形式，也相信賴清德願意回應每位立委的問題，不需要預設賴清德是否會回應。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，總統是全民直選，對選民負責，現行憲政體制上，總統不對立法院負責，行政院對立法院負責。總統到立法院是做國情報告而已，不是接受立委質詢，立委對國情報告不清楚之處提出問題，總統有權決定是否要回答。

柯建銘指出，統問統答就是變相的即問即答，總統不是給立委質詢用的。總統到立法院是創下憲政慣例，但總統做國情報告，要不要回答是總統的權力。如果每個黨團提問完畢就要總統回答，這樣總統就要回答3次，這就是變相的即問即答，這不能接受。

至於何時邀賴清德做國情報告，各黨團代表也未達成共識。

會議進行約60分鐘，韓國瑜說，已經過3次朝野協商討論總統國情報告事宜，各黨團把心中所有的想法意見和盤托出，因為時間寶貴，總統赴立法院進行國情報告的這個案子，留待下次協商。韓國瑜語畢，接續進行環島高速鐵路建設特別條例草案的協商。（編輯：林興盟）1130516