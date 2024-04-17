數位部開通太平島中軌衛星訊號 通訊效能提升3.9倍

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（中央社記者蘇思云台北17日電）數位部今天表示，太平島通訊頻寬長期不足，數位部跟所屬財團法人電信技術中心（TTC）日前在太平島上正式開通SES中軌衛星訊號，16日啟用島上Wi-Fi與行動網路服務，總傳輸頻寬可達25Mbps，通訊綜合效能提升3.9倍，可供駐紮太平島海巡署官兵使用。

位於南沙群島的太平島處於台灣重要戰略位置，但因地理因素，通訊頻寬長期不足，導致對外通訊不便。

數位部今天發布新聞稿，為強化台灣通訊韌性，去年起推動為期2年的非同步衛星應變網路驗證計畫，以概念驗證（PoC）的方式，建置低軌衛星及中軌衛星組成的衛星應變網路。計畫優先在台灣本島與離島重要節點或無異質備援通訊地區建置衛星設備，太平島就是其中之一的地點。

數位部與TTC於去年9月，與海洋委員會、海巡署及中華電信等單位在太平島設置SES mPower中軌衛星設備，並完成島上Wi-Fi及電信業者基地台衛星傳輸網路規劃與建置。

今年4月SES於全球正式開通第二代mPower衛星通訊服務，TTC技術人員即在海委會及海巡署協助下，於4月7日再次前往太平島進行SES mPower衛星測試，並協助中華電信工程人員以遠端方式開通基地台衛星傳輸鏈路。

數位部表示，16日完成所有測試後，正式啟用島上Wi-Fi與行動網路服務，經實測，島上官兵可使用的總傳輸頻寬可達25Mbps，通訊效能約為先前的3.9倍，大幅強化太平島與台灣之間網路通訊品質，這也意味完成中軌衛星部分的最後一塊拼圖。

數位部將持續跟相關單位合作，預計今年底前完成700個非同步衛星終端設備站點、70個基地台衛星後傳鏈路站點、國外3個非同步軌道衛星終端設備站點，共計773個點位，建立台灣專有非同步軌道衛星應變網路，強化通訊韌性。（編輯：張均懋）1130417