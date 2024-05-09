藍白立委18日登太平島 視察戰備操演及新建碼頭
2024/5/9 10:57（5/9 11:03 更新）
（中央社記者王承中台北9日電）藍白立委原訂16日前往太平島考察，考量立法院17日院會將表決重要法案，將登島日期延後。考察團已定17日下午從立法院出發前往屏東，18日上午7時搭機前往太平島，預計在島上逗留150分鐘，視察戰備操演、新建碼頭等，當天下午1時搭機返屏東。
立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委馬文君將帶隊前往太平島考察，包含國民黨、民眾黨共20名立委參加。考察團原訂16日出發，但考量立法院17日院會將表決國會改革等重要法案，因此將登島日期延後至18日。
根據立法院外交及國防委員會提供給立委辦公室的行程通知，太平島立委考察團將在17日下午，於立法院會後，搭機前往空軍屏東基地，18日上午7時，搭機前往太平島，預計上午10時30分抵達。
依行程規劃，考察團抵達太平島後，將直接驅車前往南疆鎖鑰國碑合影，隨後聽取太平島相關簡介，視導戰備操演，前往新建的太平島碼頭視察，並在島上用餐。
考察團午餐後前往島上觀音堂祈福，隨後於下午1時搭機返台，預計下午4時30分抵達屏東機場。
目前登記參加太平島考察的立委約有20名，分別是國民黨立委馬文君、江啟臣、徐巧芯、黃仁、鄭正鈐、賴士葆、王鴻薇、羅廷瑋、林思銘、羅智強、翁曉玲、游顥、黃健豪、廖先翔、林沛祥、蘇清泉、邱鎮軍，以及民眾黨立委林憶君、林國成、陳昭姿。民進黨立委沒有報名考察團。（編輯：郭無患）1130509
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