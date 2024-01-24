藍營拋核電廠延役修法 施信民：環團會抗議

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）台灣環保團體今天發表「環團與總統有約」新書，記錄「全國NGOs環境會議」20年歷史。台灣環境保護聯盟創會會長施信民說，若在野黨要修法延役核電廠，環團會前往抗議。

台灣環保團體今天舉辦「環團與總統有約」新書發表會，記錄從2004年首次舉辦「全國NGOs環境會議」，迄今20屆的歷史，包含每一屆的主題、經過、結論。長年關注、投入環保運動的施信民、時代力量立委陳椒華及各環保團體，以及監察委員田秋堇等都出席。

由於國民黨昨天拋出核電廠延役修法議題，甚受關注。也是國策顧問的施信民接受媒體聯訪時說，早在前總統陳水扁執政、朝小野大時，立法院已將大多數人希望台灣朝向非核家園發展的共識寫進「環境基本法」第23條，要求政府應訂定計畫，逐步達成非核家園的目標，呼籲在野黨正視、莫違反。

他指出，「核子反應器設施管制法」規定使用壽命期限到，若要延役須在5年前提出申請，這是因為機組老舊，需要重新評估，若沒有走這個流程，這是非常危險的事，且台灣4座核電廠都是外商興建，也要外商才能評估硬體安全；而且台灣颱風、地震頻繁，地狹人稠，沒有符合國際核能設施條件的廠址。

他告訴中央社記者，如果在野黨要修法，會發起反對運動，反核團體會去立法院抗議，不會靜靜地讓它通過。

針對出版「環團與總統有約」新書，施信民說，這是20年前首次跟前總統陳水扁會面開始的，希望環團持續努力，建立非核、永續的台灣。民主進步黨立委洪申翰說，總統大選、立委改選過後，接下來的挑戰非常大，包含如何加速各項議題的推動，需要跟環團更多緊密的互動。

贊助環團完成這次新書發表的環境部長薛富盛也出席發表會，他說，未來的挑戰絕對不會少，包含氣候變遷、資源循環等，需要大家莫忘初衷，繼續努力，並跟國際同步推動。媒體追問是否將續任，他說，閣揆任命都還沒確認，因此尚未進展至閣員人事詢問階段。

參與此書編輯的台灣公民參與協會理事長何宗勳說，相關環保運動有推動一些改革，但還有129項尚無進展，環團將濃縮成一半項次，預計4月22日之前會跟總統蔡英文、副總賴清德會面提出，也會表達反對核電廠延役。

總統府副秘書長張惇涵出席致詞表示，歡迎環團到總統府對話，蔡總統會將這項工作交接給下一任總統。（編輯：李亨山）1130124