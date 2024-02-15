陳建仁新春團拜 期勉朝野團結國家穩健向前

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（中央社記者賴于榛台北15日電）行政院今天舉行新春團拜，行政院長陳建仁致詞感謝行政團隊協助，他表示，雖然目前是看守內閣，但每一天都要往前進、要福國利民並照顧民眾大小事；他還說選舉已落幕，3個政黨沒有誰全贏或全輸，期待朝野團結合一，國家才能穩健向前。

行政院今天在行政院會前舉行新春團拜，陳建仁、副院長鄭文燦、秘書長李孟諺及行政院政務委員與各部會首長齊聚一堂，互相祝賀新年快樂。

陳建仁致詞時指出，新年參與彌撒等活動時，曾自我檢討過去一年做錯的很多事情，除請天主原諒，也希望行政團隊與民眾多擔待，同時許願地球永續、世界和平、風調雨順、兩岸和平、社會安定、經濟繁榮、全民健康等。他還笑說，太太覺得這些要求太多，天主會壓力很大。

陳建仁表示，今年不管是歐洲、中東、南海地區等都會面臨區域挑戰，台灣面臨這些狀況也需要全力以赴，大選已經在1月落幕，3政黨沒有誰全贏或全輸，這代表不管朝野都要團結合一，國家才能穩健向前走、溫暖強韌。

他也說，根據最新IMD世界競爭力年報，台灣排名全球第6，數位競爭力5項指標排名第一，顯示台灣去年一直努力往前邁進，包含社會津貼增加、軍公教加薪，公共建設的經濟規模是16年來新高，公共建設大幅度增加，各部會也都表現很好。

陳建仁指出，如今內閣雖然是看守內閣，但每一天都要往前進、要福國利民、要戰戰兢兢照顧民眾的大小事，更感謝鄭文燦、李孟諺、各部會首長等行政團隊很多的幫助，讓他這個從未來過政院的人，在大家的幫助下做得不錯，期盼未來能更美好燦爛。（編輯：潘羿菁）1130215