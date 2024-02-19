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首頁 / 政治

邀陳建仁20日食安專案報告 立院協商無共識

2024/2/19 12:38（2/19 13:07 更新）
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立法院長韓國瑜19日上午邀集各黨團代表共同協商，民眾黨立法院黨團總召黃國昌（後）出席，向國民黨立法院黨團總召傅崐萁（背對者）致意。中央社記者吳家昇攝 113年2月19日
立法院長韓國瑜19日上午邀集各黨團代表共同協商，民眾黨立法院黨團總召黃國昌（後）出席，向國民黨立法院黨團總召傅崐萁（背對者）致意。中央社記者吳家昇攝 113年2月19日
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（中央社記者王揚宇、范正祥台北19日電）台中市政府日前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅，立法院朝野黨團今天協商欲邀行政院長陳建仁率相關部會首長到立法院專案報告，但歷經70分鐘討論，無法簽出協商結論，協商破局、無共識。

立法院長韓國瑜5日首度主持朝野黨團協商，達成共識第11屆第1會期20日開議，當天邀請陳建仁率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。

不過，台中市在春節前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅瘦肉精，行政院啟動擴大採檢未再檢出。

國民黨立法院黨團15日致函韓國瑜，希望針對邀請陳建仁率同相關部會首長就「民進黨政府執政8年所造成食安問題總檢討」進行專案報告相關事宜，召集朝野黨團協商。

韓國瑜今天主持黨團協商，各黨團均同意邀請陳建仁就食安議題做專案報告，國民黨團建請20日邀陳建仁到立法院，就這8年的食安總檢討做意見交換與溝通，民進黨立法院黨團建議20日進行專案報告，總質詢改到23日。

台灣民眾黨立法院黨團建議用加開院會方式進行，例如20日按照原定計畫進行總質詢、21日食安專案報告，或是20日食安專案報告、21日總質詢。

歷經70分鐘的討論，會議主席韓國瑜兩度提出草擬的協商結論，即20日食安專案報告、23日總質詢，而民眾黨團不反對食安報告，但要透過加開院會方式，強化立法院對行政院的監督功能。在韓國瑜宣布散會前，無共識，如同協商破局。（編輯：謝佳珍）1130219

立法院長韓國瑜19日上午邀集各黨團代表共同協商，民進黨立法院黨團總召柯建銘（前中）出席。中央社記者吳家昇攝 113年2月19日
立法院長韓國瑜19日上午邀集各黨團代表共同協商，民進黨立法院黨團總召柯建銘（前中）出席。中央社記者吳家昇攝 113年2月19日
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（前）19日上午在立法院，出席朝野黨團協商會議。中央社記者吳家昇攝　113年2月19日
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（前）19日上午在立法院，出席朝野黨團協商會議。中央社記者吳家昇攝　113年2月19日
#陳建仁
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